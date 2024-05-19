https://crimea.ria.ru/20240519/rossiya-gotova-okazat-pomosch-v-poiskakh-vertoleta-prezidenta-irana-1137409097.html
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T21:28
2024-05-19T21:28
2024-05-19T21:34
иран
ибрахим раиси
в мире
происшествия
вертолет
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова."Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.Ранее беспокойство в связи с крушением вертолета иранского лидера высказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О поддержке Ирана и готовности оказать любую необходимую помощь заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. О готовности оказать помощь всяческую поддержку заявили и в МИД Саудовской Аравии.О крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси в воскресенье сообщил государственный телеканал Press TV. РИА Новости сообщили, что спасатели определили местонахождение вертолета. Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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иран, ибрахим раиси, в мире, происшествия, вертолет, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана Раиси – МИД РФ
21:28 19.05.2024 (обновлено: 21:34 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая Президента Раиси", – цитирует Захарову Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
"Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.
Ранее беспокойство в связи с крушением вертолета иранского лидера высказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О поддержке Ирана и готовности оказать любую необходимую помощь заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. О готовности оказать помощь всяческую поддержку заявили и в МИД Саудовской Аравии.
О крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси в воскресенье сообщил
государственный телеканал Press TV
. РИА Новости сообщили, что спасатели определили местонахождение вертолета. Спасатели прибыли в район происшествия
с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана.