Рейтинг@Mail.ru
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240519/rossiya-gotova-okazat-pomosch-v-poiskakh-vertoleta-prezidenta-irana-1137409097.html
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T21:28
2024-05-19T21:34
иран
ибрахим раиси
в мире
происшествия
вертолет
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131624546_0:246:2930:1894_1920x0_80_0_0_31d71c5de92eb4c187245cb6222def7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова."Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.Ранее беспокойство в связи с крушением вертолета иранского лидера высказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О поддержке Ирана и готовности оказать любую необходимую помощь заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. О готовности оказать помощь всяческую поддержку заявили и в МИД Саудовской Аравии.О крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси в воскресенье сообщил государственный телеканал Press TV. РИА Новости сообщили, что спасатели определили местонахождение вертолета. Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана.
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131624546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c0f0e0db434af3eaac6367ef0a39f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, ибрахим раиси, в мире, происшествия, вертолет, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана

Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана Раиси – МИД РФ

21:28 19.05.2024 (обновлено: 21:34 19.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

"Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая Президента Раиси", – цитирует Захарову Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

"Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.
Ранее беспокойство в связи с крушением вертолета иранского лидера высказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О поддержке Ирана и готовности оказать любую необходимую помощь заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. О готовности оказать помощь всяческую поддержку заявили и в МИД Саудовской Аравии.
О крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси в воскресенье сообщил государственный телеканал Press TV. РИА Новости сообщили, что спасатели определили местонахождение вертолета. Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана.
 
ИранИбрахим РаисиВ миреПроисшествияВертолетМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Главное за день: 19 мая
21:28Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
20:53Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
20:30Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
20:02Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников
19:33В Севастополе военные проводят учения
19:19Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
19:06Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое
18:53Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
18:18Семья как малая церковь: как рождается династия крымских священников
17:52Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
17:43Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
17:19Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
17:07На Крымском мосту растет очередь
16:43В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек
16:09В Иране разбился вертолет президента Раиси
16:03В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят
15:31"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
14:58Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
14:40Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе
Лента новостейМолния