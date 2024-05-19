https://crimea.ria.ru/20240519/rossiya-gotova-okazat-pomosch-v-poiskakh-vertoleta-prezidenta-irana-1137409097.html

Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана

Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана

В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T21:28

2024-05-19T21:28

2024-05-19T21:34

иран

ибрахим раиси

в мире

происшествия

вертолет

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России внимательно следят за информацией о судьбе пассажиров вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова."Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.Ранее беспокойство в связи с крушением вертолета иранского лидера высказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О поддержке Ирана и готовности оказать любую необходимую помощь заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. О готовности оказать помощь всяческую поддержку заявили и в МИД Саудовской Аравии.О крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси в воскресенье сообщил государственный телеканал Press TV. РИА Новости сообщили, что спасатели определили местонахождение вертолета. Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана.

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, ибрахим раиси, в мире, происшествия, вертолет, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)