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В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В Севастополе военные проводят учения
Военные проводят учения в бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T19:33
2024-05-19T19:33
2024-05-19T19:34
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Военные проводят учения в бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, учения, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе военные проводят учения
Развожаев: в Севастополе флот проводит учения
19:33 19.05.2024 (обновлено: 19:34 19.05.2024)