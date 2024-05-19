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В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В Севастополе военные проводят учения
Военные проводят учения в бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T19:33
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новости
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учения
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Военные проводят учения в бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, учения, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе военные проводят учения

Развожаев: в Севастополе флот проводит учения

19:33 19.05.2024 (обновлено: 19:34 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Военные проводят учения в бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, добавил губернатор.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаУченияКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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