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Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
У короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T23:28
2024-05-19T23:28
2024-05-19T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. У короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном саудовским агентством новостей SPA.В воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещен в больницу для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
У короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда выявлено воспаление легких
23:28 19.05.2024 (обновлено: 23:36 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. У короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном саудовским агентством новостей SPA.
"Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление легких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления", – цитирует сообщении канцелярии РИА Новости.
В воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещен в больницу для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах.