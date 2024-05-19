Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

"Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление легких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления", – цитирует сообщении канцелярии РИА Новости.