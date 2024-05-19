https://crimea.ria.ru/20240519/stalo-izvestno-sostoyanie-premera-slovakii-fitso-posle-pokusheniya-1137394644.html

Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения

Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T12:51

2024-05-19T12:51

2024-05-19T12:51

покушение на роберта фицо

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера, министра обороны страны Роберта Калиняка пишет РИА Новости.Калиняк отметил, что на ближайшее время не запланированы переводы Фицо в другие больницы. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии ФицоЗадать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань расколаПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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