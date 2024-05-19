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Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения
Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T12:51
2024-05-19T12:51
покушение на роберта фицо
роберт фицо
словакия
в мире
происшествия
покушение
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера, министра обороны страны Роберта Калиняка пишет РИА Новости.Калиняк отметил, что на ближайшее время не запланированы переводы Фицо в другие больницы. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии ФицоЗадать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань расколаПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
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РИА Новости Крым
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, в мире, происшествия, покушение, новости, политика
Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения

Угроза жизни Роберта Фицо миновала – вице-премьер Словакии

12:51 19.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера, министра обороны страны Роберта Калиняка пишет РИА Новости.

"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", - сказал он.

Калиняк отметил, что на ближайшее время не запланированы переводы Фицо в другие больницы. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.
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