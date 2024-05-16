https://crimea.ria.ru/20240516/stalo-izvestno-o-sostoyanii-fitso-posle-perenesennoy-operatsii-1137321633.html

Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции

Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции

Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T09:34

2024-05-16T09:34

2024-05-16T09:35

покушение на роберта фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны окружающей среды страны.При этом телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице сообщает, что угроза для жизни Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется.Уточняется, что политика оперировали на протяжении нескольких часов. После операции он был введен в состояние искусственной комы.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицонесколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себяПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемПокушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу

словакия

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2024

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покушение на роберта фицо, роберт фицо, в мире, новости, словакия