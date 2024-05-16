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Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T09:34
2024-05-16T09:34
2024-05-16T09:35
покушение на роберта фицо
роберт фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны окружающей среды страны.При этом телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице сообщает, что угроза для жизни Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется.Уточняется, что политика оперировали на протяжении нескольких часов. После операции он был введен в состояние искусственной комы.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицонесколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себяПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемПокушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, в мире, новости, словакия
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
Роберт Фицо в стабильном состоянии после перенесенной операции
09:34 16.05.2024 (обновлено: 09:35 16.05.2024)