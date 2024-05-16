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Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T09:34
2024-05-16T09:35
покушение на роберта фицо
роберт фицо
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словакия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны окружающей среды страны.При этом телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице сообщает, что угроза для жизни Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется.Уточняется, что политика оперировали на протяжении нескольких часов. После операции он был введен в состояние искусственной комы.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицонесколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себяПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемПокушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, в мире, новости, словакия
Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции

Роберт Фицо в стабильном состоянии после перенесенной операции

09:34 16.05.2024 (обновлено: 09:35 16.05.2024)
 
© AP Photo Denes ErdosВход в университетскую больницу имени Ф. Д. Рузвельта, где раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение
Вход в университетскую больницу имени Ф. Д. Рузвельта, где раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo Denes Erdos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции как "стабильное". Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра охраны окружающей среды страны.
"Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения оценивается как стабильное", - сообщил Филип Куфф.
При этом телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице сообщает, что угроза для жизни Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется.
Уточняется, что политика оперировали на протяжении нескольких часов. После операции он был введен в состояние искусственной комы.
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицонесколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.
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Покушение на Роберта ФицоРоберт ФицоВ миреНовостиСловакия
 
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