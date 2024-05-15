Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/premer-slovakii-uspeshno-prooperirovan-posle-pokusheniya-i-prishel-v-sebya-1137311868.html
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:52
2024-05-15T20:53
покушение на роберта фицо
роберт фицо
новости
словакия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании, сообщил словацкий телеканал TA3.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
покушение на роберта фицо, роберт фицо, новости, словакия, в мире, новости
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя

Премьер Словакии Роберт Фицо успешно прооперирован после покушения и пришел в сознание

20:52 15.05.2024 (обновлено: 20:53 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании, сообщил словацкий телеканал TA3.
"По информации телеканала TA3, Фицо успешно перенес операцию, он в стабильном состоянии и общается", - говорится в сообщении телеканала.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
Сотрудники службы безопасности несут премьер-министра Словакии Роберта Фицо (в центре) к автомобилю после стрельбы
18:20
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
 
Покушение на Роберта ФицоРоберт ФицоНовостиСловакияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:18Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью
22:07Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
21:57В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
21:48"Ключевой нерв всей Азии": эксперт назвал миссию России в Афганистане
21:37В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей
21:21В Евпатории и поселках на два дня отключат воду – даты и причины
21:15Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле
20:57Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT
20:52Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
20:46Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд
20:35Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году
20:28При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек
20:17Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС
20:04Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
19:45Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество
19:37Зачем в США заявляют о перемирии на Украине
19:31Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
19:13Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
18:58Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей
18:37Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Лента новостейМолния