https://crimea.ria.ru/20240515/premer-slovakii-uspeshno-prooperirovan-posle-pokusheniya-i-prishel-v-sebya-1137311868.html

Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя

Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T20:52

2024-05-15T20:52

2024-05-15T20:53

покушение на роберта фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании, сообщил словацкий телеканал TA3.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.

https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html

словакия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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