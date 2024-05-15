https://crimea.ria.ru/20240515/premer-slovakii-uspeshno-prooperirovan-posle-pokusheniya-i-prishel-v-sebya-1137311868.html
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:52
2024-05-15T20:52
2024-05-15T20:53
покушение на роберта фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено вооруженное покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании, сообщил словацкий телеканал TA3.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, новости, словакия, в мире, новости
Премьер Словакии успешно прооперирован после покушения и пришел в себя
Премьер Словакии Роберт Фицо успешно прооперирован после покушения и пришел в сознание
20:52 15.05.2024 (обновлено: 20:53 15.05.2024)