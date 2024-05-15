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Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T19:13
2024-05-15T19:23
владимир путин (политик)
покушение на роберта фицо
роберт фицо
происшествия
словакия
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой. Российский лидер передал Роберту Фицо слова поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик находится в операционной в угрожающем жизни состоянии.За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.
https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html
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владимир путин (политик), покушение на роберта фицо, роберт фицо, происшествия, словакия, россия, в мире, новости
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Путин: покушению на жизнь премьер-министра Словакии Фицо не может иметь никаких оправданий

19:13 15.05.2024 (обновлено: 19:23 15.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой.
"Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер передал Роберту Фицо слова поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.

"Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления", - отмечается в тексте телеграммы.

В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик находится в операционной в угрожающем жизни состоянии.
За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.
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