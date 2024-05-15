Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Путин: покушению на жизнь премьер-министра Словакии Фицо не может иметь никаких оправданий
19:13 15.05.2024 (обновлено: 19:23 15.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой.
"Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер передал Роберту Фицо слова поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.
"Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления", - отмечается в тексте телеграммы.
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик находится в операционной в угрожающем жизни состоянии.
За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.