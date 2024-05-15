https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T19:13

2024-05-15T19:13

2024-05-15T19:23

владимир путин (политик)

покушение на роберта фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой. Российский лидер передал Роберту Фицо слова поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик находится в операционной в угрожающем жизни состоянии.За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.

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словакия

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), покушение на роберта фицо, роберт фицо, происшествия, словакия, россия, в мире, новости