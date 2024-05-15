Рейтинг@Mail.ru
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с обращением к народу после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Она подтвердила, что стрелявший в... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T18:20
2024-05-15T18:54
роберт фицо
словакия
покушение
новости
украина
владимир путин посетил мариуполь
маргарита симоньян
мнения
михаил шеремет
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137309171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2abdc66927996946a355aded89a3124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с обращением к народу после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Она подтвердила, что стрелявший в политика задержан, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.В партии Smer, которую он возглавляет, заявили, что политик находится в состоянии, угрожающем его жизни.После покушения Фицо был доставлен в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица, после чего вертолетом переправлен в медучреждение более высокого уровня. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda.За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.Случившееся прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность произошедшего. Он назвал покушение на Фицо выстрелом в российско-словацкие отношения. Его коллега, сенатор от Крыма Михаил Шеремет предполагает, что за этим могут стоять украинские спецслужбы."Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию", - сказал он.Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и вступления этой страны в НАТО. Он утверждал, что Словакия воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и ДонбассаПремьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро
https://crimea.ria.ru/20240515/premer-ministr-slovakii-ranen-v-khode-strelby-1137304963.html
словакия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:20
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137309171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c95cea3ed2c032102cb5bd9782b5322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, словакия, покушение, новости, украина, владимир путин посетил мариуполь, маргарита симоньян, мнения, михаил шеремет, происшествия, в мире, покушение на роберта фицо
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу

Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

18:20 15.05.2024 (обновлено: 18:54 15.05.2024)
 
© Photo by RTVS / AFPСотрудники службы безопасности несут премьер-министра Словакии Роберта Фицо (в центре) к автомобилю после стрельбы
Сотрудники службы безопасности несут премьер-министра Словакии Роберта Фицо (в центре) к автомобилю после стрельбы
© Photo by RTVS / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с обращением к народу после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Она подтвердила, что стрелявший в политика задержан, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В партии Smer, которую он возглавляет, заявили, что политик находится в состоянии, угрожающем его жизни.
"На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни. Ближайшие часы решат ", - говорится в официальном сообщении политической силы.
После покушения Фицо был доставлен в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица, после чего вертолетом переправлен в медучреждение более высокого уровня. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda.
За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.
Случившееся прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч.Т.Д. (что и требовалось доказать - ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность произошедшего. Он назвал покушение на Фицо выстрелом в российско-словацкие отношения. Его коллега, сенатор от Крыма Михаил Шеремет предполагает, что за этим могут стоять украинские спецслужбы.
"Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию", - сказал он.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и вступления этой страны в НАТО. Он утверждал, что Словакия воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса
Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
16:07
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
 
Роберт ФицоСловакияПокушениеНовостиУкраинаВладимир Путин посетил МариупольМаргарита СимоньянМненияМихаил ШереметПроисшествияВ миреПокушение на Роберта Фицо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Власти назвали реальную численность населения Севастополя
18:20Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
18:18В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
17:58В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
17:42Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров
17:15Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПК
17:12Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые
16:53Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
16:50Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
16:39С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
16:22Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
16:15Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
16:12Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать
16:07Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
15:50Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
15:41Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
15:36Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
15:23Специальная военная операция идет по плану – Путин
15:17Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
15:12Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен
Лента новостейМолния