https://crimea.ria.ru/20240515/pokushenie-na-premera-slovakii-fitso-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137308603.html

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с обращением к народу после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Она подтвердила, что стрелявший в... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T18:20

2024-05-15T18:20

2024-05-15T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с обращением к народу после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Она подтвердила, что стрелявший в политика задержан, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.В партии Smer, которую он возглавляет, заявили, что политик находится в состоянии, угрожающем его жизни.После покушения Фицо был доставлен в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица, после чего вертолетом переправлен в медучреждение более высокого уровня. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda.За покушение на политика задержан 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Злоумышленник стрелял из легально зарегистрированного оружия.Случившееся прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность произошедшего. Он назвал покушение на Фицо выстрелом в российско-словацкие отношения. Его коллега, сенатор от Крыма Михаил Шеремет предполагает, что за этим могут стоять украинские спецслужбы."Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию", - сказал он.Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и вступления этой страны в НАТО. Он утверждал, что Словакия воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и ДонбассаПремьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро

https://crimea.ria.ru/20240515/premer-ministr-slovakii-ranen-v-khode-strelby-1137304963.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T18:20 true PT0M12S

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