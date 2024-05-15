https://crimea.ria.ru/20240515/premer-ministr-slovakii-ranen-v-khode-strelby-1137304963.html
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:07
2024-05-15T16:07
2024-05-15T16:33
роберт фицо
словакия
происшествия
в мире
новости
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134433403_0:227:2881:1848_1920x0_80_0_0_96f4994729f8ca76a8188e063179d165.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.Отмечается, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел к общественности после выездного заседания кабмина страны в городе Гандлова. Сейчас политика с ранением в живот везут в больницу. Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.
словакия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134433403_417:0:2881:1848_1920x0_80_0_0_15ff4ec7c9c43032022280b77c163ceb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт фицо, словакия, происшествия, в мире, новости, стрельба
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Премьер-министр Словакии Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан – СМИ
16:07 15.05.2024 (обновлено: 16:33 15.05.2024)