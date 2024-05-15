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Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:07
2024-05-15T16:33
роберт фицо
словакия
происшествия
в мире
новости
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.Отмечается, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел к общественности после выездного заседания кабмина страны в городе Гандлова. Сейчас политика с ранением в живот везут в больницу. Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.
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Новости
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роберт фицо, словакия, происшествия, в мире, новости, стрельба
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы

Премьер-министр Словакии Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан – СМИ

16:07 15.05.2024 (обновлено: 16:33 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.
Отмечается, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел к общественности после выездного заседания кабмина страны в городе Гандлова.
"Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — говорится в местном издании Pravda.
Сейчас политика с ранением в живот везут в больницу.
Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.
 
Роберт ФицоСловакияПроисшествияВ миреНовостиСтрельба
 
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