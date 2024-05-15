https://crimea.ria.ru/20240515/premer-ministr-slovakii-ranen-v-khode-strelby-1137304963.html

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:07

2024-05-15T16:07

2024-05-15T16:33

роберт фицо

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стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в ходе стрельбы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.Отмечается, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел к общественности после выездного заседания кабмина страны в городе Гандлова. Сейчас политика с ранением в живот везут в больницу. Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.

словакия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, происшествия, в мире, новости, стрельба