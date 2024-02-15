https://crimea.ria.ru/20240215/my-dolzhny-iskhodit-iz-novoy-realnosti-fitso-o-sudbe-kryma-i-donbassa-1134979918.html

"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса

"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 15.02.2024

"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что возвращение Крыма и Донбасса Украине невозможно. Европейские политики должны приспосабливаться к новой... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T21:52

2024-02-15T21:52

2024-02-15T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что возвращение Крыма и Донбасса Украине невозможно. Европейские политики должны приспосабливаться к новой реальности, заявил он в интервью словацкому изданию Hlavne spravy.Он также высказал уверенность, что конфликт России и Украины невозможно решить на поле боя. Украине следует предоставлять исключительно гуманитарную помощь, но никак не военную, подчеркнул словацкий премьер."Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, иначе мы будем свидетелями большого числа жертв с одной и другой стороны без какого-либо результата… Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма", - уверен Фицо.При этом Словакия заинтересована в развитии отношений с Россией, заявил он. Ранее глава правительства информировал, что страна будет блокировать вступление Украины в НАТО и не станет предоставлять украинской армии оружие со своих складов. Однако Роберт Фицо при этом поддержал решение Евросоюза о выделении 50 миллиардов евро Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евроПремьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма УкраинеЧленство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии

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