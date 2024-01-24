https://crimea.ria.ru/20240124/slovakiya-podderzhit-vydelenie-ukraine-paketa-pomoschi-na-50-milliardov-evro-1134433015.html

Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро

Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро

Правительство Словакии поддержит выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также не будет препятствовать покупке Украиной оружия и... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T17:12

2024-01-24T17:12

2024-01-24T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Правительство Словакии поддержит выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также не будет препятствовать покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.Также стороны договорились о сотрудничестве в вопросе поставок из Словакии техники для возведения оборонительных рубежей.Кроме того, по словам Шмыгаля, Фицо "заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины".При этом, как утверждает украинский премьер, глава правительства Словакии "выразил поддержку" так называемой "формуле мира" президента Владимира Зеленского и "подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ".Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече со Шмыгалем он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО.Словацкий премьер также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.В октябре лидеры стран ЕС на саммите не смогли согласовать выделение 50 млрд евро для Украины. Против очередного финансового транша Киеву выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Последний аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТОГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, новости, денис шмыгаль, украина, политика, европейский союз, роберт фицо