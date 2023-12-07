https://crimea.ria.ru/20231207/germaniya-ne-soyuznik-ukraine-chto-stoit-za-slovami-glavy-minoborony-frg-1133358892.html

Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ

Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ

Заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины и не обязана ей помогать в рамках альянса, говорит о том, что страна устала от... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T09:43

2023-12-07T09:43

2023-12-07T09:53

германия

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

европейский союз

европа

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b067502c7181aeb1821c1110c74bc99c.jpg

Вадим Колесниченко: Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС Вадим Колесниченко: Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины и не обязана ей помогать в рамках альянса, говорит о том, что страна устала от того, как ее "рвут" не только США, но и Европа, которую она кормила долгие годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому государственному телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, которая обязывала бы ее вмешиваться в конфликт в рамках альянса. Он добавил, что "то же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам".Заявления Писториуса легко объяснимы, считает Колесниченко."Главным локомотивом пополнения бюджета Европы была Германия все эти годы. А сегодня ее обезжирили", – замечает эксперт.Больше того: на фоне давления на Германию по вопросу предоставления очередной военной помощи Украине ей предъявляет сегодня претензии Польша. Варшава требует миллионных выплат в качестве репараций за Вторую мировую войну, как будто для этого сейчас самое подходящее время, отмечает Колесниченко. И что самое главное – "союзники" Германии молчат, подчеркивает он.Все, что происходит в последние месяцы в Европе, включая разного рода заявления известных политиков об Украине, ярко иллюстрирует: единения здесь нет и не было. А учитывая, что для Евросоюза "наступают не самые лучшие времена" и сегодня "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", все средства хороши."В Евросоюзе ведь тоже грядут выборы. И большинство евроскептиков могут привести его если не к распаду, то к стагнации. Евроскептики – это те, кто против монопольного влияния Еврокомиссии на страны ЕС. Которые не согласны с тем, что страны ЕС почему-то передали часть своего суверенитета и управление экономикой даже не Евросоюзу, а неким еврокомиссарам, которые непонятно как становятся таковыми при закрытом голосовании и которые не являются какими-то выдающимися деятелями, а говорят полную чушь. Вот почему они начинают их трясти. Для Евросоюза наступают не самые лучшие времена", – заключил политолог. Ранее вице-председатель немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль заявил, что Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, и вооруженные силы ФРГ в случае необходимости "смогут продержаться в бою максимум два дня". Читайте также на РИА Новости Крым: Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США Украина проигрывает не только на поле боя – аналитики

https://crimea.ria.ru/20231206/postavki-kievu-f-16-usilyat-riski-pryamogo-konflikta-rf-i-nato--zakharova-1133339900.html

германия

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, мнения, вадим колесниченко, европейский союз, европа, украина, новости