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Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ
Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ
Заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины и не обязана ей помогать в рамках альянса, говорит о том, что страна устала от... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T09:43
2023-12-07T09:53
германия
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
европейский союз
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Вадим Колесниченко: Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС
Вадим Колесниченко: Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины и не обязана ей помогать в рамках альянса, говорит о том, что страна устала от того, как ее "рвут" не только США, но и Европа, которую она кормила долгие годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому государственному телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, которая обязывала бы ее вмешиваться в конфликт в рамках альянса. Он добавил, что "то же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам".Заявления Писториуса легко объяснимы, считает Колесниченко."Главным локомотивом пополнения бюджета Европы была Германия все эти годы. А сегодня ее обезжирили", – замечает эксперт.Больше того: на фоне давления на Германию по вопросу предоставления очередной военной помощи Украине ей предъявляет сегодня претензии Польша. Варшава требует миллионных выплат в качестве репараций за Вторую мировую войну, как будто для этого сейчас самое подходящее время, отмечает Колесниченко. И что самое главное – "союзники" Германии молчат, подчеркивает он.Все, что происходит в последние месяцы в Европе, включая разного рода заявления известных политиков об Украине, ярко иллюстрирует: единения здесь нет и не было. А учитывая, что для Евросоюза "наступают не самые лучшие времена" и сегодня "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", все средства хороши."В Евросоюзе ведь тоже грядут выборы. И большинство евроскептиков могут привести его если не к распаду, то к стагнации. Евроскептики – это те, кто против монопольного влияния Еврокомиссии на страны ЕС. Которые не согласны с тем, что страны ЕС почему-то передали часть своего суверенитета и управление экономикой даже не Евросоюзу, а неким еврокомиссарам, которые непонятно как становятся таковыми при закрытом голосовании и которые не являются какими-то выдающимися деятелями, а говорят полную чушь. Вот почему они начинают их трясти. Для Евросоюза наступают не самые лучшие времена", – заключил политолог. Ранее вице-председатель немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль заявил, что Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, и вооруженные силы ФРГ в случае необходимости "смогут продержаться в бою максимум два дня". Читайте также на РИА Новости Крым: Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США Украина проигрывает не только на поле боя – аналитики
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германия, мнения, вадим колесниченко, европейский союз, европа, украина, новости
Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ

Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС – политолог

09:43 07.12.2023 (обновлено: 09:53 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины и не обязана ей помогать в рамках альянса, говорит о том, что страна устала от того, как ее "рвут" не только США, но и Европа, которую она кормила долгие годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Вадим Колесниченко: Германия не союзник Украине и поддерживающим Киев странам ЕС
09:43
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому государственному телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, которая обязывала бы ее вмешиваться в конфликт в рамках альянса. Он добавил, что "то же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам".
Заявления Писториуса легко объяснимы, считает Колесниченко.
"Главным локомотивом пополнения бюджета Европы была Германия все эти годы. А сегодня ее обезжирили", – замечает эксперт.
Больше того: на фоне давления на Германию по вопросу предоставления очередной военной помощи Украине ей предъявляет сегодня претензии Польша. Варшава требует миллионных выплат в качестве репараций за Вторую мировую войну, как будто для этого сейчас самое подходящее время, отмечает Колесниченко. И что самое главное – "союзники" Германии молчат, подчеркивает он.

"Никто не вступается за Германию! Потому что точно так же другие коллеги сбоку хотят напасть на нее в экономическом плане. Европа сегодня, как животное на бойне, осознает, что американцы ее использовали исключительно для поддержки своей экономики и реноме и заставили уничтожать собственную экономику. И у всех одна проблема – выживание", – объясняет эксперт.

Все, что происходит в последние месяцы в Европе, включая разного рода заявления известных политиков об Украине, ярко иллюстрирует: единения здесь нет и не было. А учитывая, что для Евросоюза "наступают не самые лучшие времена" и сегодня "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", все средства хороши.
"В Евросоюзе ведь тоже грядут выборы. И большинство евроскептиков могут привести его если не к распаду, то к стагнации. Евроскептики – это те, кто против монопольного влияния Еврокомиссии на страны ЕС. Которые не согласны с тем, что страны ЕС почему-то передали часть своего суверенитета и управление экономикой даже не Евросоюзу, а неким еврокомиссарам, которые непонятно как становятся таковыми при закрытом голосовании и которые не являются какими-то выдающимися деятелями, а говорят полную чушь. Вот почему они начинают их трясти. Для Евросоюза наступают не самые лучшие времена", – заключил политолог.
Ранее вице-председатель немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль заявил, что Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, и вооруженные силы ФРГ в случае необходимости "смогут продержаться в бою максимум два дня".
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