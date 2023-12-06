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Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США
Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США
Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений, и отмена его выступления перед американскими сенаторами - также не его решение, а... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T11:51
2023-12-06T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений, и отмена его выступления перед американскими сенаторами - также не его решение, а повеление из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед Конгрессом США на закрытом брифинге. Его обращение ожидалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева. Абсолютная марионеткаПри этом, по мнению политолога, выделение финансирования киевскому режиму от выступления украинского президента абсолютно никак не зависит, и в целом не важно, кто именно в очередной раз "отменил Зеленского"."Зеленский - абсолютная марионетка. Раньше за нитки дергал Коломойский* (украинский олигарх, который сейчас получил уголовное дело на Украине, - ред.), теперь британские спецслужбы. А в данном случае его, очевидно, дернули из Вашингтона. В любом случае это манипуляция. Его выступление в какой-то момент оказалось там просто ненужным", - констатирует собеседник агентства.Что касается дальнейшего выделения военной помощи Украине, по мнению Никифорова, хотя США серьезно урезают бюджеты, определенные транши Киеву все же продолжат поступать, поскольку заморозка конфликта, которая была бы временным решением для США, не нужна России, а полностью признавать поражение Вашингтон пока не готов."Посмотрим, как ляжет карта с выделением средств, но в любом случае Россия должна рассчитывает не на это, а исключительно на собственные силы. Задача - достижение всех целей СВО", - заключил эксперт.Попытки оправдатьсяСитуацию с отменой выступления Зеленского в среду в эфире телеканала Fox News попытался прокомментировать министр обороны Украины Рустем Умеров."Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится", - цитирует Умерова РИА Новости.При этом он ушел от прямого ответа на вопрос о том, имеется ли у Киева уверенность в выделении нового пакета американской помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе.Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что Киеву нужно одержать "три победы" на Западе. К таковым он отнес выделение Конгрессом США денег для Киева, получение пакета помощи от ЕС на 50 миллиардов евро и преодоление сопротивления тех, кто выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю. 4 декабря Белый дом сообщил, что у Америки заканчиваются деньги на поддержку киевского режима, поставки оружия под вопросом. * Внесен в российский реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА новости Крым:План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАПочему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев
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мнения, андрей никифоров, владимир зеленский (президент украины), сша, украина, политика, новости
Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США

Зеленский не принимает самостоятельных решений - политолог Никифоров

11:51 06.12.2023 (обновлено: 12:55 06.12.2023)
 
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений, и отмена его выступления перед американскими сенаторами - также не его решение, а повеление из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед Конгрессом США на закрытом брифинге. Его обращение ожидалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.

Абсолютная марионетка

"Кто-то из тех, кто пишет ему сценарий, просто этот сценарий переиграл. Это не в первый и не в последний раз. В Вашингтоне сейчас идет борьба между серьезными дядями и тетями за американский бюджет, за удобные стартовые позиции в предвыборной президентской гонке, и Зеленский в данном случае даже не пешка, а подставка под пешку. Кто-то решил эту подставку выдвинуть, а потом передумал и решил обойтись без нее", - убежден Никифоров.
При этом, по мнению политолога, выделение финансирования киевскому режиму от выступления украинского президента абсолютно никак не зависит, и в целом не важно, кто именно в очередной раз "отменил Зеленского".
"Зеленский - абсолютная марионетка. Раньше за нитки дергал Коломойский* (украинский олигарх, который сейчас получил уголовное дело на Украине, - ред.), теперь британские спецслужбы. А в данном случае его, очевидно, дернули из Вашингтона. В любом случае это манипуляция. Его выступление в какой-то момент оказалось там просто ненужным", - констатирует собеседник агентства.
Что касается дальнейшего выделения военной помощи Украине, по мнению Никифорова, хотя США серьезно урезают бюджеты, определенные транши Киеву все же продолжат поступать, поскольку заморозка конфликта, которая была бы временным решением для США, не нужна России, а полностью признавать поражение Вашингтон пока не готов.
"Посмотрим, как ляжет карта с выделением средств, но в любом случае Россия должна рассчитывает не на это, а исключительно на собственные силы. Задача - достижение всех целей СВО", - заключил эксперт.
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Попытки оправдаться

Ситуацию с отменой выступления Зеленского в среду в эфире телеканала Fox News попытался прокомментировать министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится", - цитирует Умерова РИА Новости.
При этом он ушел от прямого ответа на вопрос о том, имеется ли у Киева уверенность в выделении нового пакета американской помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе.
Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что Киеву нужно одержать "три победы" на Западе. К таковым он отнес выделение Конгрессом США денег для Киева, получение пакета помощи от ЕС на 50 миллиардов евро и преодоление сопротивления тех, кто выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС.
При этом президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю. 4 декабря Белый дом сообщил, что у Америки заканчиваются деньги на поддержку киевского режима, поставки оружия под вопросом.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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