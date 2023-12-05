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Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев
Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев
Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T10:04
2023-12-05T10:04
дмитрий киселев
россия
политика
мнения
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите."Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира. Если представить, что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил. Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели", - приводит его слова РИА Новости.Киселев выразил уверенность, что РФ не потерпит поражение, тем не менее, все в мире должны "понимать смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что СВО была начала с целью прекратить войну, которую захватившие власть на Украине националисты вели против Донбасса с 2014 года.Киселев также отметил, что Россия "строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира"."Это конструкция мира, где никто никому ничего не навязывает, всех просто просят остаться собой. Она оказалась привлекательной для многих, и не потому, что Россия просит кого-то так себя вести, а потому, что просто всех просит вести себя естественно, и этот подход оказался привлекательным, и мировое большинство выступило за него", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.В сентябре 2022 года на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел референдум, по результатам которого четыре новых региона стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОНе территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаЗападная модель глобализации изжила себя – Путин
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дмитрий киселев, россия, политика, мнения, украина, в мире
Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев

Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

10:04 05.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите.
"Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира. Если представить, что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил. Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели", - приводит его слова РИА Новости.
Киселев выразил уверенность, что РФ не потерпит поражение, тем не менее, все в мире должны "понимать смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что СВО была начала с целью прекратить войну, которую захватившие власть на Украине националисты вели против Донбасса с 2014 года.
"Сейчас эта война продолжается. Но если первоначально ставились узкие цели, то есть денацификация и демилитаризация Украины, то после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение России на поле боя и впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными. Это война за новый мировой порядок ", - отметил он.
Киселев также отметил, что Россия "строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира".
"Это конструкция мира, где никто никому ничего не навязывает, всех просто просят остаться собой. Она оказалась привлекательной для многих, и не потому, что Россия просит кого-то так себя вести, а потому, что просто всех просит вести себя естественно, и этот подход оказался привлекательным, и мировое большинство выступило за него", - подчеркнул он.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
В сентябре 2022 года на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел референдум, по результатам которого четыре новых региона стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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