https://crimea.ria.ru/20231205/pochemu-rossiya-ne-mozhet-poterpet-porazhenie-v-svo--kiselev-1133312835.html

Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев

Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев

Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T10:04

2023-12-05T10:04

2023-12-05T10:04

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите."Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира. Если представить, что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил. Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели", - приводит его слова РИА Новости.Киселев выразил уверенность, что РФ не потерпит поражение, тем не менее, все в мире должны "понимать смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что СВО была начала с целью прекратить войну, которую захватившие власть на Украине националисты вели против Донбасса с 2014 года.Киселев также отметил, что Россия "строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира"."Это конструкция мира, где никто никому ничего не навязывает, всех просто просят остаться собой. Она оказалась привлекательной для многих, и не потому, что Россия просит кого-то так себя вести, а потому, что просто всех просит вести себя естественно, и этот подход оказался привлекательным, и мировое большинство выступило за него", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.В сентябре 2022 года на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел референдум, по результатам которого четыре новых региона стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОНе территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаЗападная модель глобализации изжила себя – Путин

https://crimea.ria.ru/20231128/peregovory-s-ukrainoy-na-chem-nastaivala-rossiya-v-2022-godu-1133159801.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, россия, политика, мнения, украина, в мире