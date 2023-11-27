https://crimea.ria.ru/20231127/zapadnaya-model-globalizatsii-izzhila-sebya--putin-1133103186.html

Западная модель глобализации изжила себя – Путин

Западная модель глобализации изжила себя – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Западная модель глобализации изжила себя – Путин

Сформированная западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе, сейчас происходит переход к более справедливой и... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T11:07

2023-11-27T11:07

2023-11-27T11:09

владимир путин (политик)

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сформированная западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе, сейчас происходит переход к более справедливой и демократической системе международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам международного форума "Примаковские чтения", опубликованном на сайте Кремля.По словам Путина, "известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление"."Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта", - констатировал он.В марте этого года Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России.В документе изложены видения принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Среди них - полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики. Провозглашается, что прогрессивное развитие международного права должно учитывать реалии сегодняшнего мира.Согласно Концепции, Россия не является врагом для Запада, не имеет враждебных намерений, не изолируется и рассчитывает на возвращение к равноправному взаимодействию с ним.При этом Москва считает курс Вашингтона главной угрозой международной безопасности и уделяет центральное внимание устранению рудиментов мирового доминирования США. Особое значение приобретает всеобъемлющее углубление связей РФ и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – ПутинИз Казахстана пытаются делать вторую Украину – политологЗапад разрушает систему финансовых отношений – Путин

россия

сша

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сша, европа, нато, безопасность