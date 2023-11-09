https://crimea.ria.ru/20231109/iz-kazakhstana-pytayutsya-delat-vtoruyu-ukrainu--politolog-1132688978.html

Из Казахстана пытаются делать вторую Украину – политолог

Из Казахстана пытаются делать вторую Украину – политолог - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Из Казахстана пытаются делать вторую Украину – политолог

Запад в ближайшее время предпримет активные попытки "поджечь" Казахстан и столкнуть его с Россией, сделав из этой республики вторую Украину. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T14:48

2023-11-09T14:48

2023-11-09T14:48

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

политика

россия

казахстан

мнения

александр ирхин

внешняя политика

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Политолог Александр Ирхин: Запад пытается "поджечь" Казахстан и сделать из него вторую Украину Политолог Александр Ирхин: Запад пытается "поджечь" Казахстан и сделать из него вторую Украину audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Запад в ближайшее время предпримет активные попытки "поджечь" Казахстан и столкнуть его с Россией, сделав из этой республики вторую Украину. Такой прогноз озвучил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму"."Сейчас Казахстан намеренно "разогревают" на антироссийских смыслах, там работает множество западных НКО (некоммерческих организаций – ред.). Казахстан пытаются превратить в очередную Украину. Это очень схожая политическая игра, связанная с огромной протяженностью границы, наличием этнических проблем, спорных исторических вопросов. Очень возможно, что все эти вопросы будут "разогревать" в Казахстане в деструктивном антирусском направлении", - сказал Ирхин.По мнению политолога, не исключено, что в ближайшее время мы увидим применение различных технологий, чтобы столкнуть Казахстан и другие страны Центральной Азии с РФ.По словам Ирхина, Центральная Азия – это очень сложная "чересполосица межнациональных проблем", и только внешний имперский центр – Россия в лице Российской империи, а затем Советского Союза – мог "замораживать" все эти разногласия применением различных технологий.В данном случае, по мнению аналитика, союзником Москвы выступает Пекин, который также не заинтересован в разжигании конфликтов в данном регионе, а отстаивает позицию мирной экономической интеграции в глобальный проект "Один пояс – один путь". Однако прозападные НКО так или иначе продолжают вести деструктивную деятельность в странах Центральной Азии, в том числе в Казахстане."В Центральной Азии сталкиваются два проекта глобализации – западный и китайский. Это очень незавидная ситуация – на перекрестии политического огня. С одной стороны, это повышенное внимание и инвестиции, но с другой стороны, это различные проекты, которые размывают субъектность государства как во внутренней, так и во внешней политике", - заключил политолог.9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Астане по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Президенты двух стран провели переговоры и приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях, обменяться мнениями по региональным и международным проблемам, обсудить вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.По результатам встречи состоялось подписание документов, президенты также сделали совместное заявление для СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и КазахстанаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в УзбекистанЗа мировой нестабильностью стоят США - Путин

https://crimea.ria.ru/20230508/chto-oznachaet-vizit-prezidenta-kazakhstana-v-moskvu-na-den-pobedy---mnenie-1128609595.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика, россия, казахстан, мнения, александр ирхин, внешняя политика