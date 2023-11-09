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Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана
Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана
Сотрудничество в области сельского хозяйства было и остается одним из стратегических направлений взаимодействия России и Казахстана, а развитие совместных... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:58
2023-11-09T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудничество в области сельского хозяйства было и остается одним из стратегических направлений взаимодействия России и Казахстана, а развитие совместных проектов в этой области является приоритетом как для российской, так и для казахстанской экономики. Об этом президент России Владимир Путин напомнил во время пленарного заседания Форума межрегионального сотрудничества двух стран, проходящего в Казахстане.Владимир Путин отметил, что Россия остается для Казахстана ключевым поставщиком многих товарных групп, важных с точки зрения продовольственной безопасности. Так, на долю России приходится до 98% в импорте пшеницы и ячменя, до 80-90% импорта мяса птицы, до 70% импорта сахара и кисломолочной продукции.Двустороннее сотрудничество не ограничивается взаимными продовольственными поставками. Так, по словам президента России, российские профильные ведомства и региональные власти совместно с коллегами из Казахстана работают над интеграцией информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы товары могли спокойно проходить через границу и без сложностей попадать на рынки обеих стран.Еще одной важной сферой взаимодействия является разработка и производство удобрений: так, в Казахстане при содействии России на стадии строительства находится крупнейший химический комплекс с производственной мощностью до миллиона тонн. Кроме этого, Россия помогает Казахстану и в вопросах подготовки профильных кадров для сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – МишустинМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зернаКрымские “цигайки”: как фермер возрождает овцеводство на полуострове
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, новости, в мире, политика, экономика
Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана

Почему сельское хозяйство – стратегическое направление для России и Казахстана

12:58 09.11.2023 (обновлено: 13:02 09.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудничество в области сельского хозяйства было и остается одним из стратегических направлений взаимодействия России и Казахстана, а развитие совместных проектов в этой области является приоритетом как для российской, так и для казахстанской экономики. Об этом президент России Владимир Путин напомнил во время пленарного заседания Форума межрегионального сотрудничества двух стран, проходящего в Казахстане.
Владимир Путин отметил, что Россия остается для Казахстана ключевым поставщиком многих товарных групп, важных с точки зрения продовольственной безопасности. Так, на долю России приходится до 98% в импорте пшеницы и ячменя, до 80-90% импорта мяса птицы, до 70% импорта сахара и кисломолочной продукции.

“В целом двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился на 22%, до 4 миллиардов долларов, а за первые 7 месяцев текущего года прибавил еще 3%, – отметил Владимир Путин. – Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными видами продовольствия в соответствии с потребностью наших коллег и друзей в Казахстане”.

Двустороннее сотрудничество не ограничивается взаимными продовольственными поставками. Так, по словам президента России, российские профильные ведомства и региональные власти совместно с коллегами из Казахстана работают над интеграцией информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы товары могли спокойно проходить через границу и без сложностей попадать на рынки обеих стран.
Еще одной важной сферой взаимодействия является разработка и производство удобрений: так, в Казахстане при содействии России на стадии строительства находится крупнейший химический комплекс с производственной мощностью до миллиона тонн. Кроме этого, Россия помогает Казахстану и в вопросах подготовки профильных кадров для сельского хозяйства.
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Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанНовостиВ миреПолитикаЭкономика
 
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