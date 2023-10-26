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РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин
РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин - РИА Новости Крым, 26.10.2023
РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин
Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе. Об этом на заседании совета глав правительств... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T11:01
2023-10-26T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе. Об этом на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Российский премьер выразил уверенность в том, что профильные министерства и ведомства стран ШОС будут активнее взаимодействовать в этой сфере и особенно в части "умного" сельского хозяйства и агроинноваций."Давайте вместе делать все необходимое, чтобы у наших граждан был доступ к качественным продуктам питания", – призвал Мишустин, подчеркнув, что на территории Шанхайской организации сотрудничества проживает более 40% населения планеты.Он также предложил углублять взаимодействие между странами-участницами ШОС в топливно-энергетической сфере, учитывая условия "нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения". И предложил странам Шанхайской организации проработать создание платежной инфраструктуры и развитие биржевой торговли нацвалютами.В свою очередь, премьер Узбекистана Абдулла Арипов предложил упростить механизм перемещения продовольственных товаров. Премьер Госсовета КНР Ли Цян обозначил готовность Китая увеличивать объем импорта качественных товаров из стран объединения. Премьер Казахстана Алихан Смаилов призвал расширить взаимодействие в сфере транспорта, выработав новые подходы в сфере грузоперевозок. А вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер – создать совместный фонд для финансирования проектов в области современных технологий.По мнению политолога из Севастополя, профессора СевГУ Александра Чемшита, укрепление лагеря сторонников полицентричного мира вокруг его лидеров – России, Китая, Индии – и усиление таких организаций, как БРИКС и ШОС, единственный путь к обрушению доллара и гегемонии США.Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал беззастенчивой ложью слова украинского президента Зеленского о "запуске" зернового коридора без участия России. Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
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россия, михаил мишустин, экономика, сельское хозяйство, зерно, урожай зерновых культур, новости, шос
РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин

Мишустин: Россия продолжает занимать лидирующие позиции в аграрном секторе

11:01 26.10.2023 (обновлено: 11:02 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУрожай
Урожай - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе. Об этом на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия продолжает занимать лидирующие позиции в аграрном секторе, несмотря на провоцируемые извне трудности. Напомню, производство зерна в прошлом году у нас достигло рекордной цифры – 158 млн тонн. На хороший урожай мы рассчитываем и сейчас", – цитирует Мишустина РИА Новости.
Российский премьер выразил уверенность в том, что профильные министерства и ведомства стран ШОС будут активнее взаимодействовать в этой сфере и особенно в части "умного" сельского хозяйства и агроинноваций.
"Давайте вместе делать все необходимое, чтобы у наших граждан был доступ к качественным продуктам питания", – призвал Мишустин, подчеркнув, что на территории Шанхайской организации сотрудничества проживает более 40% населения планеты.
Он также предложил углублять взаимодействие между странами-участницами ШОС в топливно-энергетической сфере, учитывая условия "нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения". И предложил странам Шанхайской организации проработать создание платежной инфраструктуры и развитие биржевой торговли нацвалютами.
"Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы и подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", – предложил Мишустин.
В свою очередь, премьер Узбекистана Абдулла Арипов предложил упростить механизм перемещения продовольственных товаров. Премьер Госсовета КНР Ли Цян обозначил готовность Китая увеличивать объем импорта качественных товаров из стран объединения. Премьер Казахстана Алихан Смаилов призвал расширить взаимодействие в сфере транспорта, выработав новые подходы в сфере грузоперевозок. А вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер – создать совместный фонд для финансирования проектов в области современных технологий.
По мнению политолога из Севастополя, профессора СевГУ Александра Чемшита, укрепление лагеря сторонников полицентричного мира вокруг его лидеров – России, Китая, Индии – и усиление таких организаций, как БРИКС и ШОС, единственный путь к обрушению доллара и гегемонии США.
Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал беззастенчивой ложью слова украинского президента Зеленского о "запуске" зернового коридора без участия России.
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