https://crimea.ria.ru/20231023/professor-iz-sevastopolya-nazval-glavnoe-oruzhie-ssha-1132250453.html

Профессор из Севастополя назвал главное оружие США

Профессор из Севастополя назвал главное оружие США - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Профессор из Севастополя назвал главное оружие США

Главное оружие Соединенных Штатов Америки не бомбы и авианосцы, а доллар, разрушить господство которого, а с ним и доминирование США, сможет укрепление лагеря... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T06:02

2023-10-23T06:02

2023-10-23T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главное оружие Соединенных Штатов Америки не бомбы и авианосцы, а доллар, разрушить господство которого, а с ним и доминирование США, сможет укрепление лагеря сторонников полицентричного мира вокруг его лидеров – России, Китая и Индии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор СевГУ Александр Чемшит на полях Всероссийской научно-практической конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе.. США – единственная страна, которая бесконтрольно печатает деньги, отмечает он. Их доллар – резервная валюта и обанкротил бы страну, если бы был запущен в оборот внутри, но его "разбрасывают по всему миру", и это главная американская "сила"."Самое мощное оружие Соединенных Штатов – это не атомные бомбы и не авианосцы, а доллар, с помощью которого они кого-то покупают, кого-то пугают, кого-то предупреждают", – поделился мнением Чемшит.По его словам, разрушить силу доллара сможет дальнейшее укрепление лагеря сторонников полицентричного мира вокруг его явных лидеров – России, Китая и Индии. Этот процесс пойдет еще более интенсивно, когда весь мир окончательно убедится, что инициатива перешла на нашу сторону, считает эксперт.Тенденция к переустройству миропорядка уже довольно ярко наблюдается, и она устойчивая. Продолжится ли процесс краха гегемонии США, а с ним и распада НАТО, зависит от того, как будет складываться ситуация на фоне конфликтов, число которых сегодня растет на глазах, говорит Чемшит."Раньше было две горячих точки – Украина, Тайвань. Сейчас возникла третья – Ближний Восток. И везде на этих площадках, по сути, идет соперничество двух гигантов – России и США. Но, скорее всего, мир меняется не в пользу Штатов. Инициатива уже перешла на нашу сторону", – заключил он.По его словам, еще 20 лет назад Россия и не могла даже мечтать о том, чтобы заявлять о своих правах, тем более сплачивать вокруг себя. Но теперь все иначе."На 2000-й год Борис Ельцин оставил Россию с финансами, которые были равны чешскому бюджету. Бюджет Нью-Йорка был в два раза выше российского. То есть, полная нищета. И то, что сделал Владимир Путин, переоценить просто невозможно с точки зрения укрепления государства", - заключил он.Ранее военные эксперты рассказали, для чего США размораживают конфликты в мире. "Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходила в Севастополе 19 и 20 октября. Организатор – Институт общественных наук и международных отношений СевГУ, кафедра "Политические науки"Читайте также на РИА Новости Крым:Новая форма национальной валюты появится в РоссииЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет КрымСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, сша, доллар, экономика, в мире, деньги, россия, брикс, александр чемшит