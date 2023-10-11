https://crimea.ria.ru/20231011/ssha-ispolzuyut-tragedii-millionov-dlya-svoey-vygody---volodin-1131997607.html

США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин

США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин - РИА Новости Крым, 11.10.2023

США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин

После обострения конфликта на Ближнем Востоке акции крупнейших американских оружейных компаний резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов на... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T11:02

2023-10-11T11:02

2023-10-11T11:02

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обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. После обострения конфликта на Ближнем Востоке акции крупнейших американских оружейных компаний резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов на фондовой бирже, анализирует в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сравнил, как росла экономика США после самых крупных войн в истории человечества.После Первой мировой войны Соединенные Штаты превратились из должника в кредитора, напоминает политик. Американский доллар перерос британский фунт и стал мировой валютой."Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи. США предоставляли военную помощь союзникам в кредит. Основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. К слову, наша страна погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году", - напомнил Володин.По его словам, за десятилетия методы США не изменились - аналогичные результаты наблюдались после конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Так же происходит и сегодня на Украине."Как говорится, кому война, а кому мать родна. Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - резюмировал Вячеслав Володин.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США. По его мнению, США не были озабочены поиском компромиссов, что и привело к обострению конфликта.В МИДе РФ на данный момент прорабатывают вопрос эвакуации россиян из зоны боевых действий. В дипмиссии составляют списки желающих и оказывают помощь тем, кому это необходимо, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз КедмиКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, история, в мире, мнения, вячеслав володин, вторая мировая война, обострение ситуации в израиле