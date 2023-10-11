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США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин
США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин - РИА Новости Крым, 11.10.2023
США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин
После обострения конфликта на Ближнем Востоке акции крупнейших американских оружейных компаний резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов на... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T11:02
2023-10-11T11:02
сша
политика
история
в мире
мнения
вячеслав володин
вторая мировая война
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. После обострения конфликта на Ближнем Востоке акции крупнейших американских оружейных компаний резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов на фондовой бирже, анализирует в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сравнил, как росла экономика США после самых крупных войн в истории человечества.После Первой мировой войны Соединенные Штаты превратились из должника в кредитора, напоминает политик. Американский доллар перерос британский фунт и стал мировой валютой."Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи. США предоставляли военную помощь союзникам в кредит. Основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. К слову, наша страна погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году", - напомнил Володин.По его словам, за десятилетия методы США не изменились - аналогичные результаты наблюдались после конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Так же происходит и сегодня на Украине."Как говорится, кому война, а кому мать родна. Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - резюмировал Вячеслав Володин.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США. По его мнению, США не были озабочены поиском компромиссов, что и привело к обострению конфликта.В МИДе РФ на данный момент прорабатывают вопрос эвакуации россиян из зоны боевых действий. В дипмиссии составляют списки желающих и оказывают помощь тем, кому это необходимо, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз КедмиКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
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сша, политика, история, в мире, мнения, вячеслав володин, вторая мировая война, обострение ситуации в израиле
США используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин

Володин: акции американских компаний подорожали на фоне войны в Израиле

11:02 11.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. После обострения конфликта на Ближнем Востоке акции крупнейших американских оружейных компаний резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов на фондовой бирже, анализирует в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он сравнил, как росла экономика США после самых крупных войн в истории человечества.

"Вашингтон — главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов, - пишет Володин. - Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов. По результатам Первой мировой войны ВВП США вырос фактически вдвое. Прежде всего за счет того, что американский военно-промышленный комплекс был обеспечен крупными заказами. В то время даже появилось понятие "военный миллионер".

После Первой мировой войны Соединенные Штаты превратились из должника в кредитора, напоминает политик. Американский доллар перерос британский фунт и стал мировой валютой.
"Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи. США предоставляли военную помощь союзникам в кредит. Основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. К слову, наша страна погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году", - напомнил Володин.
По его словам, за десятилетия методы США не изменились - аналогичные результаты наблюдались после конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Так же происходит и сегодня на Украине.
"Как говорится, кому война, а кому мать родна. Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - резюмировал Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США. По его мнению, США не были озабочены поиском компромиссов, что и привело к обострению конфликта.
В МИДе РФ на данный момент прорабатывают вопрос эвакуации россиян из зоны боевых действий. В дипмиссии составляют списки желающих и оказывают помощь тем, кому это необходимо, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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