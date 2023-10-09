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Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
Создание Палестинского государства в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме – единственный выход из палестино-израильского конфликта. Об этом... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T15:57
2023-10-09T15:57
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Создание Палестинского государства в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме – единственный выход из палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу-ль-Гейтом.Позиция большинства западных государств по вопросу израильско-палестинского конфликта вызывает серьезные опасения, отметил Лавров."Их позиция вызывает серьезные вопросы, потому что они говорят – Израиль должен победить, уничтожить террористов, и точка. Так уже было много раз в истории этого самого длительного неурегулированного конфликта на Земле. И никогда после того, как ситуация успокаивалась, не прилагались усилия к тому, чтобы устранить главную причину, которая подрывает стабильность на Ближнем Востоке", - констатировал Лавров.Он также отметил, что Соединенные Штаты ведут деструктивную политику, которая "срывает коллективные усилия по установлению стабильности в регионе"."Мы не можем согласиться с теми, кто говорит, что безопасность следует обеспечивать исключительно борьбой с экстремизмом и терроризмом. Это подрывает решение ООН о создании Палестинского государства. В этой связи не могу не упомянуть деструктивную политику США, которые срывают коллективные усилия в рамках квартета международных посредников. Это ООН, Россия, США и Европейский Союз".Позиция всех этих перечисленных посредников заключается в создании Палестинского государства в границах 1967 года. Напомним, в 1967 году Израиль победил в так называемой Шестидневной войне, в результате чего в его состав вошли Иудея, Самария и сектор Газа, населенные в основном палестинскими арабами.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа
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сергей лавров, израиль, палестина, новости, в мире, история, политика
Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной

Лавров: создание Палестинского государства - единственный путь выхода из конфликта

15:57 09.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генерального секретаря ЛАГ А. Абульгейта
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генерального секретаря ЛАГ А. Абульгейта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Создание Палестинского государства в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме – единственный выход из палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу-ль-Гейтом.
"Я имею ввиду урегулирование палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы, в соответствии с решениями Совбеза ООН, в соответствии с договоренностями сторон в том числе в Осло и Мадриде, в соответствии с Арабской мирной инициативой. Все эти договоренности и решения предусматривают создание Палестинского государства бок-о-бок с Израилем, которое будет жить в мире, безопасности и сотрудничестве", - заявил глава российского МИДа.
Позиция большинства западных государств по вопросу израильско-палестинского конфликта вызывает серьезные опасения, отметил Лавров.
"Их позиция вызывает серьезные вопросы, потому что они говорят – Израиль должен победить, уничтожить террористов, и точка. Так уже было много раз в истории этого самого длительного неурегулированного конфликта на Земле. И никогда после того, как ситуация успокаивалась, не прилагались усилия к тому, чтобы устранить главную причину, которая подрывает стабильность на Ближнем Востоке", - констатировал Лавров.
Он также отметил, что Соединенные Штаты ведут деструктивную политику, которая "срывает коллективные усилия по установлению стабильности в регионе".
"Мы не можем согласиться с теми, кто говорит, что безопасность следует обеспечивать исключительно борьбой с экстремизмом и терроризмом. Это подрывает решение ООН о создании Палестинского государства. В этой связи не могу не упомянуть деструктивную политику США, которые срывают коллективные усилия в рамках квартета международных посредников. Это ООН, Россия, США и Европейский Союз".
Позиция всех этих перечисленных посредников заключается в создании Палестинского государства в границах 1967 года. Напомним, в 1967 году Израиль победил в так называемой Шестидневной войне, в результате чего в его состав вошли Иудея, Самария и сектор Газа, населенные в основном палестинскими арабами.
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