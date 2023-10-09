https://crimea.ria.ru/20231009/chto-reshil-sovbez-oon-po-situatsii-v-izraile-i-sektore-gaza-1131941525.html

Что решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа

Что решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Что решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа

Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T07:57

2023-10-09T07:57

2023-10-09T07:57

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при организации Василия Небензю.Постпред Мальты Ванесса Фрейзер в свою очередь заявила, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. Она также указала, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС.Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не намерен вести переговоры с ХАМАС о достижении мира и настроен на полное уничтожение этого движения."Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились", - сказал он.Армия Израиля сообщила о нанесении в ночь на понедельник ударов более чем по 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа, передает РИА Новости. Уточняется, что израильские войска нанесли удары по семи командным центрам ХАМАС, зданию, которое использовалось высокопоставленным военным военно-морских сил ХАМАС, и командному центру "Исламского джихада"*. Кроме того, нанесены удары по многочисленным многоэтажным зданиям, добавили военные. Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число жертв, пострадавших в ходе эскалации, на данный момент превышает 2,3 тыс. человек. По данным на вечер воскресенья, количество жертв нападения боевиков превысило 700 человек.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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