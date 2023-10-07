https://crimea.ria.ru/20231007/novye-udary-sotni-pogibshikh-i-ranenykh-chto-proiskhodit-v-izraile-1131920322.html

Новые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

Новые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Новые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, израильская авиация в ответ наносит удары по боевикам на границе РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T17:56

2023-10-07T17:56

2023-10-07T17:56

израиль

палестина

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, израильская авиация в ответ наносит удары по боевикам на границе с сектором Газа. На фоне обострения конфликта полиция призывает жителей и гостей Израиля оставаться дома и не приближаться к местам падения снарядов."Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям ХАМАС в секторе Газа: самолет ВВС нанес удар по ячейке террористов у КПП "Эрец" на границе с сектором", — цитирует РИА Новости заявление армии обороны Израиля (IDF).Официальный представитель армии Ричард Хехт подтвердил проникновение боевиков на территорию Израиля и похищение и убийство ими граждан."Сейчас IDF направляет подкрепления на юг, задействовав резервистов и ударяя по критически важным целям ХАМАС. ХАМАС заплатит высокую цену за эту бесчеловечную атаку по Израилю", - заявил Хехт.Он также рассказал о предотвращенной попытке боевиков проникнуть в страну с моря на катерах и лодках."Военные открыли огонь по террористам и ликвидировали десятки из них, а также две резиновые лодки и два катера", - уточнил представитель IDF.Полиция Израиля заявила об усилении мер безопасности. В различных населенных пунктах страны дислоцированы значительные полицейские отряды, в том числе спецназ. Жителей призвали не покидать домов и держаться подальше от мест падения снарядов, где могут быть разбросаны осколки.Эскалация израильско-палестинского конфликтаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По информации армии страны, боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по стране почти три тысячи снарядов. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные в связи с этим начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, они ведут зачистку населенных пунктов от боевиков. В стране объявлено чрезвычайное положение.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил о масштабной мобилизации резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Жертвы среди мирного населенияПо последним данным, в ходе конфликта в Израиле погибли по меньшей мере 100 человек, еще более 900 пострадали, сообщает издание Times of Israel.В секторе Газа сообщили о 198 погибших и более 1,6 тысячи пострадавших.Международная реакцияПосле эскалации конфликта о поддержке Израиля заявили лидеры ряда государств. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль и призвал стороны воздерживаться от дальнейшего насилия.Россия также выразила серьезную озабоченность из-за происходящих событий и призвала стороны к прекращению огня. Как заявили в МИД РФ, конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

https://crimea.ria.ru/20231007/v-mid-rossii-prizvali-palestinu-i-izrail-nemedlenno-prekratit-ogon-1131918023.html

https://crimea.ria.ru/20231007/rezhim-gotovnosti-k-voyne-chto-proiskhodit-v-izraile-1131914278.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, происшествия, новости