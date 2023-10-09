https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html
Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T13:43
2023-10-09T13:43
2023-10-09T13:43
радио "спутник в крыму"
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
новости
в мире
политика
мнения
александр ирхин
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Израиль в приоритете, Украина уходит на второй планОднако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины."Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах", - пояснил политолог.Получало ли ХАМАС оружие от УкраиныКонгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю. По мнению Ирхина, эта гипотеза может вполне соответствовать действительности."Мы слышали заявления разных политических лидеров, о том, что любые поставки вооружений порождают такой феномен как черный рынок оружия. Это самый прибыльный бизнес. Поэтому я не исключаю, что часть вооружений, которые поставлялись на Украину, через черный рынок оказались в тех организациях, которые в том числе представляют опасность для западного мира", – пояснил аналитик.Следующим может стать ТайваньАнализируя причины нынешнего обострения на Ближнем Востоке, Ирхин не исключил, что оно могло быть заранее спланировано крупнейшими геополитическими игроками. Главная цель – "обнуление" мировой финансово-экономической системы с помощью глобальных военных конфликтов.По словам Ирхина, на протяжении последних 30 лет в мире существует три наиболее кризисных региона – Ближний Восток, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. Уже два из них вовлечены в классическую войну: Ближний Восток (арабо-израильский конфликт) и Восточная Европа (украинский конфликт). По этой логике следующей глобальной "горячей точкой" может стать конфликт вокруг Тайваня, полагает эксперт."Не уходя сильно в конспирологию, нужно искать объяснение того, что и третий регион запылает. Но думаю, что Китай, который воплощает тысячелетнюю мудрость этой цивилизации, будет максимально отдалять этот сценарий, который ему постоянно навязывают", - заключил специалист.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, новости, в мире, политика, мнения, александр ирхин, безопасность республики крым и севастополя, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым.
Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
Израиль в приоритете, Украина уходит на второй план
"Конфликт (на Ближнем Востоке) вышел на глобальный уровень. Украина действительно будет уходить далеко на задний план, на вторые-третьи роли. Думаю, что мы даже ощутим это в Крыму в плане интенсивности нанесения ракетных ударов украинской стороной. Полагаю, некоторое время они (ВСУ – ред.) будут не в состоянии их проводить, потому что у США и Великобритании появился первостепенный игрок в другом регионе, которому придется оказывать поддержку", – считает эксперт.
Однако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины.
"Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах", - пояснил политолог.
Получало ли ХАМАС оружие от Украины
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю. По мнению Ирхина, эта гипотеза может вполне соответствовать действительности.
"Мы слышали заявления разных политических лидеров, о том, что любые поставки вооружений порождают такой феномен как черный рынок оружия. Это самый прибыльный бизнес. Поэтому я не исключаю, что часть вооружений, которые поставлялись на Украину, через черный рынок оказались в тех организациях, которые в том числе представляют опасность для западного мира", – пояснил аналитик.
Следующим может стать Тайвань
Анализируя причины нынешнего обострения на Ближнем Востоке, Ирхин не исключил, что оно могло быть заранее спланировано крупнейшими геополитическими игроками. Главная цель – "обнуление" мировой финансово-экономической системы с помощью глобальных военных конфликтов.
"С 2008 года мир находится в глобальном финансово-экономическом кризисе. Закредитованность мировой экономики чрезмерна. Эти долги настолько перевязали весь мир этими финансовыми "узлами", что разрубить их может только крупный военный конфликт. То есть для того, чтобы обнулить долги, нужно убедить и кредиторов, и должников в том, что это необходимо сделать. Это можно сделать только при глобальных форс-мажорных обстоятельствах, например, посредством военных конфликтов. Думаю, именно в этом соль происходящего сейчас", – предположил политолог.
По словам Ирхина, на протяжении последних 30 лет в мире существует три наиболее кризисных региона – Ближний Восток, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. Уже два из них вовлечены в классическую войну: Ближний Восток (арабо-израильский конфликт) и Восточная Европа (украинский конфликт). По этой логике следующей глобальной "горячей точкой" может стать конфликт вокруг Тайваня, полагает эксперт.
"Не уходя сильно в конспирологию, нужно искать объяснение того, что и третий регион запылает. Но думаю, что Китай, который воплощает тысячелетнюю мудрость этой цивилизации, будет максимально отдалять этот сценарий, который ему постоянно навязывают", - заключил специалист.
Обострение палестино-израильского конфликта
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек.
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