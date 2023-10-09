https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html

Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T13:43

2023-10-09T13:43

2023-10-09T13:43

радио "спутник в крыму"

обострение ситуации в израиле

израиль

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мнения

александр ирхин

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Израиль в приоритете, Украина уходит на второй планОднако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины."Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах", - пояснил политолог.Получало ли ХАМАС оружие от УкраиныКонгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю. По мнению Ирхина, эта гипотеза может вполне соответствовать действительности."Мы слышали заявления разных политических лидеров, о том, что любые поставки вооружений порождают такой феномен как черный рынок оружия. Это самый прибыльный бизнес. Поэтому я не исключаю, что часть вооружений, которые поставлялись на Украину, через черный рынок оказались в тех организациях, которые в том числе представляют опасность для западного мира", – пояснил аналитик.Следующим может стать ТайваньАнализируя причины нынешнего обострения на Ближнем Востоке, Ирхин не исключил, что оно могло быть заранее спланировано крупнейшими геополитическими игроками. Главная цель – "обнуление" мировой финансово-экономической системы с помощью глобальных военных конфликтов.По словам Ирхина, на протяжении последних 30 лет в мире существует три наиболее кризисных региона – Ближний Восток, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. Уже два из них вовлечены в классическую войну: Ближний Восток (арабо-израильский конфликт) и Восточная Европа (украинский конфликт). По этой логике следующей глобальной "горячей точкой" может стать конфликт вокруг Тайваня, полагает эксперт."Не уходя сильно в конспирологию, нужно искать объяснение того, что и третий регион запылает. Но думаю, что Китай, который воплощает тысячелетнюю мудрость этой цивилизации, будет максимально отдалять этот сценарий, который ему постоянно навязывают", - заключил специалист.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, новости, в мире, политика, мнения, александр ирхин, безопасность республики крым и севастополя, украина