https://crimea.ria.ru/20231009/voyna-izrailya-i-palestiny-vmeshaetsya-li-iran---prognoz-kedmi-1131962057.html

Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми

Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми

Вмешательство ливанского движения "Хезболла" в палестино-израильский конфликт маловероятно, заявил в комментарии РИА Новости Крым военно-политический аналитик,... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T20:37

2023-10-09T20:37

2023-10-09T20:37

эксклюзивы риа новости крым

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

сша

новости сво

украина

мнения

яков кедми

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126484116_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73d47897b32cb0813ddcd45058581f75.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вмешательство ливанского движения "Хезболла" в палестино-израильский конфликт маловероятно, заявил в комментарии РИА Новости Крым военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.По его мнению, Тегеран не решится на активные действия, опасаясь ответа Израиля.Кроме того, отметил специалист, существует высокая вероятность, что в этом случае к израильской атаке на Иран могут присоединиться США. Удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, по словам политолога, сведут на нет все экономические и политические достижения Тегерана, поэтому он вряд ли пойдет на такое обострение.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек. Среди жертв есть один россиянин, еще четверо считаются пропавшими без вести.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – экспертКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

израиль

палестина

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сша, новости сво, украина, мнения, яков кедми, в мире, политика, поставки западного оружия украине, авторы