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Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
Вмешательство ливанского движения "Хезболла" в палестино-израильский конфликт маловероятно, заявил в комментарии РИА Новости Крым военно-политический аналитик,... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T20:37
2023-10-09T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вмешательство ливанского движения "Хезболла" в палестино-израильский конфликт маловероятно, заявил в комментарии РИА Новости Крым военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.По его мнению, Тегеран не решится на активные действия, опасаясь ответа Израиля.Кроме того, отметил специалист, существует высокая вероятность, что в этом случае к израильской атаке на Иран могут присоединиться США. Удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, по словам политолога, сведут на нет все экономические и политические достижения Тегерана, поэтому он вряд ли пойдет на такое обострение.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек. Среди жертв есть один россиянин, еще четверо считаются пропавшими без вести.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – экспертКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор
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Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми

Яков Кедми: Иран не будет вмешиваться в войну Израиля и Палестины

20:37 09.10.2023
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вмешательство ливанского движения "Хезболла" в палестино-израильский конфликт маловероятно, заявил в комментарии РИА Новости Крым военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
По его мнению, Тегеран не решится на активные действия, опасаясь ответа Израиля.
"Хезболла" – организация, созданная Ираном, подчиняющаяся ему и действующая в его интересах. Ее цель до сих пор была определена Тегераном как действия против Израиля в случае военного конфликта между Ираном и Израилем. Если "Хезболла" начнет какие-то действия, это может перекинуться на Иран. Не думаю, что Тегеран в его нынешнем положении заинтересован в том, чтобы Израиль нанес по нему удар", - пояснил Кедми.
Кроме того, отметил специалист, существует высокая вероятность, что в этом случае к израильской атаке на Иран могут присоединиться США. Удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, по словам политолога, сведут на нет все экономические и политические достижения Тегерана, поэтому он вряд ли пойдет на такое обострение.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек. Среди жертв есть один россиянин, еще четверо считаются пропавшими без вести.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.
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