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МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров
МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров - РИА Новости Крым, 09.10.2023
МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров
В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта в Израиле российских граждан, которые хотят вернуться на Родину. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T16:46
2023-10-09T16:46
израиль
обострение ситуации в израиле
палестина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта в Израиле российских граждан, которые хотят вернуться на Родину. Об этом в ходе совместной конференции после встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль-Гейтом заявил глава ведомства Сергей Лавров.По итогам переговоров глава российского МИДа и генеральный секретарь Лиги арабских государства Ахмед Абу-аль-Гейт призвали обе стороны конфликта прекратить боевые действия."Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами, и сектор Газа объявлен целью для ответных операций со стороны Израиля. Идет достаточное брожение и на западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе. Мы призываем всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий", - высказался Сергей Лавров.Учитывая обострение конфликта, стороны договорились провести следующую встречу российско-арабского форума сотрудничества в декабре 2023 года в Марракеше.Ранее сообщалось, что Совбез ООН в ходе закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не намерен вести переговоры с ХАМАС о достижении мира и настроен на полное уничтожение этого движения.При этом сенатор РФ Алексей Пушков убежден, что обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к снижению интенсивности боевых действий на Украине.В свою очередь доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин отметил, что Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
https://crimea.ria.ru/20231009/obostrenie-konflikta-izrailya-i-palestiny-samoe-aktualnoe-k-etomu-chasu-1131943331.html
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израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, в мире, общество, новости, безопасность
МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров

В МИДе готовы эвакуировать из Израиля пожелавших вернуться на Родину россиян

16:46 09.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта в Израиле российских граждан, которые хотят вернуться на Родину. Об этом в ходе совместной конференции после встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль-Гейтом заявил глава ведомства Сергей Лавров.
"В Израиле живут тысячи наших соотечественников, мы озабочены их судьбой. Предпринимаем все усилия, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, нуждающиеся в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", - заверил он.
По итогам переговоров глава российского МИДа и генеральный секретарь Лиги арабских государства Ахмед Абу-аль-Гейт призвали обе стороны конфликта прекратить боевые действия.
"Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами, и сектор Газа объявлен целью для ответных операций со стороны Израиля. Идет достаточное брожение и на западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе. Мы призываем всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий", - высказался Сергей Лавров.
Учитывая обострение конфликта, стороны договорились провести следующую встречу российско-арабского форума сотрудничества в декабре 2023 года в Марракеше.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН в ходе закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не намерен вести переговоры с ХАМАС о достижении мира и настроен на полное уничтожение этого движения.
При этом сенатор РФ Алексей Пушков убежден, что обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к снижению интенсивности боевых действий на Украине.
В свою очередь доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин отметил, что Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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ИзраильОбострение ситуации в ИзраилеПалестинаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровВ миреОбществоНовостиБезопасность
 
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