https://crimea.ria.ru/20231009/mid-gotov-k-evakuatsii-rossiyan-iz-izrailya--sergey-lavrov-1131957782.html

МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров

МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров - РИА Новости Крым, 09.10.2023

МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров

В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта в Израиле российских граждан, которые хотят вернуться на Родину. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T16:46

2023-10-09T16:46

2023-10-09T16:46

израиль

обострение ситуации в израиле

палестина

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта в Израиле российских граждан, которые хотят вернуться на Родину. Об этом в ходе совместной конференции после встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль-Гейтом заявил глава ведомства Сергей Лавров.По итогам переговоров глава российского МИДа и генеральный секретарь Лиги арабских государства Ахмед Абу-аль-Гейт призвали обе стороны конфликта прекратить боевые действия."Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами, и сектор Газа объявлен целью для ответных операций со стороны Израиля. Идет достаточное брожение и на западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе. Мы призываем всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий", - высказался Сергей Лавров.Учитывая обострение конфликта, стороны договорились провести следующую встречу российско-арабского форума сотрудничества в декабре 2023 года в Марракеше.Ранее сообщалось, что Совбез ООН в ходе закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не намерен вести переговоры с ХАМАС о достижении мира и настроен на полное уничтожение этого движения.При этом сенатор РФ Алексей Пушков убежден, что обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к снижению интенсивности боевых действий на Украине.В свою очередь доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин отметил, что Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

https://crimea.ria.ru/20231009/obostrenie-konflikta-izrailya-i-palestiny-samoe-aktualnoe-k-etomu-chasu-1131943331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, в мире, общество, новости, безопасность