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В Израиле погиб россиянин - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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В Израиле погиб россиянин
В Израиле погиб россиянин - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Израиле погиб россиянин
Один россиянин погиб при обострении конфликта в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Российской Федерации в стране. РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T19:53
2023-10-09T19:54
израиль
обострение ситуации в израиле
палестина
россия
в мире
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Один россиянин погиб при обострении конфликта в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Российской Федерации в стране.Ранее Сергей Лавров сообщил, что Министерство иностранных дел РФ готово обеспечить эвакуацию российских граждан из зоны конфликта, которые желают вернуться в Россию. Обострение конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч раке, после чего боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Общее количество жертв с начала обострения конфликта уже превысило 1100 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойИзраиль объявил войну: что известно к этому часуНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html
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израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, россия, в мире, происшествия, общество, новости
В Израиле погиб россиянин

В Израиле погиб россиянин, четверо числятся пропавшими без вести - посольство

19:53 09.10.2023 (обновлено: 19:54 09.10.2023)
 
© MAHMUD HAMS / AFPОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
© MAHMUD HAMS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Один россиянин погиб при обострении конфликта в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Российской Федерации в стране.
"Один гражданин РФ числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести", - цитирует РИА Новости посольство.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Министерство иностранных дел РФ готово обеспечить эвакуацию российских граждан из зоны конфликта, которые желают вернуться в Россию.

Обострение конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч раке, после чего боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Общее количество жертв с начала обострения конфликта уже превысило 1100 человек.
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