https://crimea.ria.ru/20240520/vladeltsu-taygana-izmenili-prigovor-po-delu-ob-ukushennom-tigrom-rebenke-1137425694.html

Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке

Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке

Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T16:03

2024-05-20T16:03

2024-05-20T16:04

олег зубков

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крым

парк львов "тайган"

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил палец годовалому ребенку, и приговорил предпринимателя к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-службе суда.В связи с истечением срока давности уголовного преследования осужденный освобожден от назначенного наказания, добавили в суде.Адвокат Зубкова Арман Петросян сообщил, что его подзащитный обжалует этот вердикт."Суд дал надлежащую правовую оценку нашим доводам, но с приговором мы не согласны. Мы его получим на следующей неделе, в понедельник, ознакомимся с ним, и, полагаю, будет подана апелляционная жалоба", – сказал адвокат.Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган". Женщина со своим малолетним ребенком на руках подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились амурские тигры. Один из хищников бросился на посетителей и укусил ребенка за большой палец, который впоследствии пришлось ампутировать.В июле 2022 года Белогорский районный суд суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей.В октябре того же года Верховный суд Крыма отменил этот приговор и направил дело на пересмотр, освободив Зубкова под подписку о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животныхШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый жительКрымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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