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Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке
Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке
Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T16:03
2024-05-20T16:03
2024-05-20T16:04
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил палец годовалому ребенку, и приговорил предпринимателя к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-службе суда.В связи с истечением срока давности уголовного преследования осужденный освобожден от назначенного наказания, добавили в суде.Адвокат Зубкова Арман Петросян сообщил, что его подзащитный обжалует этот вердикт."Суд дал надлежащую правовую оценку нашим доводам, но с приговором мы не согласны. Мы его получим на следующей неделе, в понедельник, ознакомимся с ним, и, полагаю, будет подана апелляционная жалоба", – сказал адвокат.Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган". Женщина со своим малолетним ребенком на руках подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились амурские тигры. Один из хищников бросился на посетителей и укусил ребенка за большой палец, который впоследствии пришлось ампутировать.В июле 2022 года Белогорский районный суд суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей.В октябре того же года Верховный суд Крыма отменил этот приговор и направил дело на пересмотр, освободив Зубкова под подписку о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животныхШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый жительКрымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
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олег зубков, новости крыма, крым, парк львов "тайган", происшествия, суд, приговор
Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке
Владелец парка "Тайган" в Крыму Зубков получил год условно из-за укушенного тигром ребенка
16:03 20.05.2024 (обновлено: 16:04 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил палец годовалому ребенку, и приговорил предпринимателя к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-службе суда.
"По приговору Центрального районного суда города Симферополя виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Суд счел возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания и назначенное наказание постановил считать условным, с годичным испытательным сроком", – говорится в сообщении.
В связи с истечением срока давности уголовного преследования осужденный освобожден от назначенного наказания, добавили в суде.
Адвокат Зубкова Арман Петросян сообщил, что его подзащитный обжалует этот вердикт.
"Суд дал надлежащую правовую оценку нашим доводам, но с приговором мы не согласны. Мы его получим на следующей неделе, в понедельник, ознакомимся с ним, и, полагаю, будет подана апелляционная жалоба", – сказал адвокат.
Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган". Женщина со своим малолетним ребенком на руках подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились амурские тигры. Один из хищников бросился на посетителей и укусил ребенка за большой палец, который впоследствии пришлось ампутировать.
В июле 2022 года Белогорский районный суд суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил
его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей.
В октябре того же года Верховный суд Крыма отменил этот приговор и направил дело на пересмотр, освободив
Зубкова под подписку о невыезде.
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