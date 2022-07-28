https://crimea.ria.ru/20220728/direktoru-taygana-zubkovu-dali-2-goda-tyurmy-1123988618.html
Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T17:59
2022-07-28T17:59
2022-07-28T18:23
олег зубков
закон и право
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111794/93/1117949369_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_a31570068244bfb5ee41ee97ae7eb19e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Белогорского районного суда.Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2021 года. Посетители оказались рядом с амурскими тиграми, которые размещались в вольере, не обеспечивавшем безопасного расстояния. В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев.В крымском парке "Тайган" лев напал на туристку >>Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и находилось на контроле центрального аппарата СК.Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.
https://crimea.ria.ru/20210929/zubkov-prokommentiroval-intsident-s-tigrom-v-taygane-1121009629.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111794/93/1117949369_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_32038be01d10f4fd662b21e339e3e024.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег зубков, закон и право, крым, общество
Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
Директору сафари -парка "Тайган" Зубкову дали 2 года тюрьмы за нападение тигра на ребенка
17:59 28.07.2022 (обновлено: 18:23 28.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Белогорского районного суда.
"Как установлено в судебном заседании, подсудимый, являясь директором Парка львов "Тайган", оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка", – говорится в сообщении.
Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2021 года. Посетители оказались рядом с амурскими тиграми, которые размещались в вольере, не обеспечивавшем безопасного расстояния.
В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев.
Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей.
Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и находилось на контроле центрального аппарата СК
.
Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.