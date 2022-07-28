https://crimea.ria.ru/20220728/direktoru-taygana-zubkovu-dali-2-goda-tyurmy-1123988618.html

Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы

Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы

Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T17:59

2022-07-28T17:59

2022-07-28T18:23

олег зубков

закон и право

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Белогорского районного суда.Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2021 года. Посетители оказались рядом с амурскими тиграми, которые размещались в вольере, не обеспечивавшем безопасного расстояния. В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев.В крымском парке "Тайган" лев напал на туристку >>Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и находилось на контроле центрального аппарата СК.Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.

https://crimea.ria.ru/20210929/zubkov-prokommentiroval-intsident-s-tigrom-v-taygane-1121009629.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, закон и право, крым, общество