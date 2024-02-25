https://crimea.ria.ru/20240225/krymskiy-zoopark-skazka-i-askaniya-nova-obmenyayutsya-zhivotnymi-1135194620.html

Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными

Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными

Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T11:11

2024-02-25T11:11

2024-02-25T11:37

заповедник аскания нова

парк львов "тайган"

олег зубков

новые регионы россии

херсонская область

крым

новости крыма

общество

зоопарк

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126369341_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe2f0de7be3ae6c1e92d5b7303913440.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков.По его словам, перечень животных, которых привезут в Крым из "Аскании-Новы", на данный момент уточняется.Директор "Сказки" и "Тайгана" добавил, что в ближайшее время планирует отвезти гуманитарную помощь в Скадовск для спасения местного коневодческого хозяйства."Собираем гуманитарную машину, поедем в Скадовск оказывать помощь. Там конных клуб, где погибают лошади. Мальчишка 16-летний их там содержит. Заказали препараты, готовим корма, повезем 10 тонн гуманитарной помощи туда", - уточнил предприниматель.Соглашение о сотрудничестве между зооопарком "Сказка" и биосферным заповедникм "Аскания-Нова" подписали в октябре прошлого года. Документ предусматривает взаимодействие сфере научно-консультативной деятельности, сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями."Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. Площадь заповедника превышает 300 квадратных километров. В просторных вольерах и на степных просторах живут и размножаются различные виды животных и птиц, завезенные из многих уголков планеты. В, частности, нем в диких условиях живут бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, лани, муфлоны, куланы, степные олени, зебры и редчайшие лошади Пржевальского.Читайте также на РИА Новости Крым:У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышейВ Крым привезли редких белых бенгальских тигровШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

новые регионы россии

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедник аскания нова, парк львов "тайган", олег зубков, новые регионы россии, херсонская область, крым, новости крыма, общество, зоопарк