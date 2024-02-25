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Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T11:11
2024-02-25T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков.По его словам, перечень животных, которых привезут в Крым из "Аскании-Новы", на данный момент уточняется.Директор "Сказки" и "Тайгана" добавил, что в ближайшее время планирует отвезти гуманитарную помощь в Скадовск для спасения местного коневодческого хозяйства."Собираем гуманитарную машину, поедем в Скадовск оказывать помощь. Там конных клуб, где погибают лошади. Мальчишка 16-летний их там содержит. Заказали препараты, готовим корма, повезем 10 тонн гуманитарной помощи туда", - уточнил предприниматель.Соглашение о сотрудничестве между зооопарком "Сказка" и биосферным заповедникм "Аскания-Нова" подписали в октябре прошлого года. Документ предусматривает взаимодействие сфере научно-консультативной деятельности, сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями."Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. Площадь заповедника превышает 300 квадратных километров. В просторных вольерах и на степных просторах живут и размножаются различные виды животных и птиц, завезенные из многих уголков планеты. В, частности, нем в диких условиях живут бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, лани, муфлоны, куланы, степные олени, зебры и редчайшие лошади Пржевальского.Читайте также на РИА Новости Крым:У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышейВ Крым привезли редких белых бенгальских тигровШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
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заповедник аскания нова, парк львов "тайган", олег зубков, новые регионы россии, херсонская область, крым, новости крыма, общество, зоопарк
Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными

Крымский зоопарк "Сказка" и заповедник "Аскания-Нова" договорились об обмене животными

11:11 25.02.2024 (обновлено: 11:37 25.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОлег Зубков, основатель зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган"
Олег Зубков, основатель зоопарка Сказка и парка львов Тайган - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков.
"В октябре прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве, а сейчас в рамках этого документа составляем договор об обмене животными. Определенные виды краснокнижных животных, которые есть у нас, уедут к ним. Возможно, это будут дрофы, грифы, альпаки, другие животные – всего 15 позиций. Что-то приедет от них к нам", - сказал Зубков.
По его словам, перечень животных, которых привезут в Крым из "Аскании-Новы", на данный момент уточняется.
Директор "Сказки" и "Тайгана" добавил, что в ближайшее время планирует отвезти гуманитарную помощь в Скадовск для спасения местного коневодческого хозяйства.
"Собираем гуманитарную машину, поедем в Скадовск оказывать помощь. Там конных клуб, где погибают лошади. Мальчишка 16-летний их там содержит. Заказали препараты, готовим корма, повезем 10 тонн гуманитарной помощи туда", - уточнил предприниматель.
Соглашение о сотрудничестве между зооопарком "Сказка" и биосферным заповедникм "Аскания-Нова" подписали в октябре прошлого года. Документ предусматривает взаимодействие сфере научно-консультативной деятельности, сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями.
"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. Площадь заповедника превышает 300 квадратных километров. В просторных вольерах и на степных просторах живут и размножаются различные виды животных и птиц, завезенные из многих уголков планеты. В, частности, нем в диких условиях живут бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, лани, муфлоны, куланы, степные олени, зебры и редчайшие лошади Пржевальского.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗаповедник Аскания НоваПарк львов "Тайган"Олег ЗубковНовые регионы РоссииХерсонская областьКрымНовости КрымаОбществоЗоопарк
 
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