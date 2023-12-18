https://crimea.ria.ru/20231218/v-krym-privezli-redkikh-belykh-bengalskikh-tigrov-1133623218.html

В Крым привезли редких белых бенгальских тигров

В Крым привезли редких белых бенгальских тигров - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Крым привезли редких белых бенгальских тигров

В крымский сафари-парк "Тайган" из новых субъектов РФ привезли очередную группу животных, в их числе пять редких белых бенгальских тигров. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T10:42

2023-12-18T10:42

2023-12-18T12:37

парк львов "тайган"

олег зубков

животные

крым

белогорский район

новости крыма

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В крымский сафари-парк "Тайган" из новых субъектов РФ привезли очередную группу животных, в их числе пять редких белых бенгальских тигров. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков.Зубков добавил, что зверей вывезли из частных зоопарков, владельцы которых не могут содержать своих питомцев из-за падения доходов и высоких цен на мясо.Директор парка уточнил, что белый бенгальский тигр – порода, искусственно выведенная человеком. Они не живут в дикой природе, а в зоопарках мира их на данный момент насчитывается не более 150-160. Выживаемость их потомства в силу ряда генетических причин очень низкая. В "Тайгане" таких тигров содержат уже больше 10 лет, эти животные пользуются популярностью у посетителей.Помимо редких хищников, в Крым привезли девять патагонских мар (крупные грызуны, известные как "патагонские зайцы"), трех капибар, двух альпак и двух больших черепах. Все животные будут в течение месяца находиться на карантине под наблюдением ветеринаров. Животных передают в "Тайган" на временное или постоянное содержание.В ноябре в парк "Тайган" из Донецка привезли двухмесячного львенка по кличке Шер-Хан.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операцияВ Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львовВ Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире

крым

белогорский район

новые регионы россии

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парк львов "тайган", олег зубков, животные, крым, белогорский район, новости крыма, новые регионы россии