https://crimea.ria.ru/20231111/pervyy-tygydyk-lvitse-iz-melitopolya-v-krymu-bolshe-ne-nuzhna-operatsiya-1132733370.html

Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция

Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция

Маленькая львица по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, уже окрепла и совершила свою первую прогулку... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T20:39

2023-11-11T20:39

2023-11-11T20:39

крым

парк львов "тайган"

олег зубков

животные

мелитополь

новости

зоопарк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Маленькая львица по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, уже окрепла и совершила свою первую прогулку. Ветеринары больше не видят необходимости в проведении операции, сообщил РИА Новости Крым директор Парка львов Олег Зубков.Ранее сообщалось, что на переломанную конечность животному планировали наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") была выявлена гиподинамия, вследствие чего были очень слабо развиты кости и маленький хищник не мог подняться на лапы. В конце октября она сделала свои первые самостоятельные шаги.По его словам, несколько дней назад львенок даже гулял, немного прихрамывая, по парку, принимал солнечные ванны, которые очень полезны кошкам, знакомился с обитателями. Однако сейчас животное снова находится на карантине."Асада гуляла между двумя карантинами, перед прививкой. Но сейчас прививку сделали, и она находится в помещении", - отметил директор. И уточнил, что львица по требованию ветеринаров уже привита от бешенства.В целом состояние Асады хорошее, у нее наладилось "нормальное питание, она ест мясо кусочками". Львица находится под наблюдением ветеринаров, проходит курс физиотерапии, ей делают массажи и дают витамины.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львенка с поврежденной лапой, которого изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в Крым и передали местному Парку львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в арендованной квартире. Животное содержали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаВ Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львов

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крым, парк львов "тайган", олег зубков, животные, мелитополь, новости, зоопарк