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Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция
Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция
Маленькая львица по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, уже окрепла и совершила свою первую прогулку... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T20:39
2023-11-11T20:39
крым
парк львов "тайган"
олег зубков
животные
мелитополь
новости
зоопарк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Маленькая львица по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, уже окрепла и совершила свою первую прогулку. Ветеринары больше не видят необходимости в проведении операции, сообщил РИА Новости Крым директор Парка львов Олег Зубков.Ранее сообщалось, что на переломанную конечность животному планировали наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") была выявлена гиподинамия, вследствие чего были очень слабо развиты кости и маленький хищник не мог подняться на лапы. В конце октября она сделала свои первые самостоятельные шаги.По его словам, несколько дней назад львенок даже гулял, немного прихрамывая, по парку, принимал солнечные ванны, которые очень полезны кошкам, знакомился с обитателями. Однако сейчас животное снова находится на карантине."Асада гуляла между двумя карантинами, перед прививкой. Но сейчас прививку сделали, и она находится в помещении", - отметил директор. И уточнил, что львица по требованию ветеринаров уже привита от бешенства.В целом состояние Асады хорошее, у нее наладилось "нормальное питание, она ест мясо кусочками". Львица находится под наблюдением ветеринаров, проходит курс физиотерапии, ей делают массажи и дают витамины.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львенка с поврежденной лапой, которого изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в Крым и передали местному Парку львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в арендованной квартире. Животное содержали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаВ Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львов
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4.7
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крым, парк львов "тайган", олег зубков, животные, мелитополь, новости, зоопарк
Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция

Крымские ветеринары отменили операцию спасенной из Мелитополя львицы - Зубков

20:39 11.11.2023
 
© Telegram администрации МелитополяСпасенная в Мелитополе львица начала сама ходить в Крыму
Спасенная в Мелитополе львица начала сама ходить в Крыму
© Telegram администрации Мелитополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Маленькая львица по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, уже окрепла и совершила свою первую прогулку. Ветеринары больше не видят необходимости в проведении операции, сообщил РИА Новости Крым директор Парка львов Олег Зубков.
Ранее сообщалось, что на переломанную конечность животному планировали наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") была выявлена гиподинамия, вследствие чего были очень слабо развиты кости и маленький хищник не мог подняться на лапы. В конце октября она сделала свои первые самостоятельные шаги.

"Доктор говорит, что, возможно, операцию не будем делать, поскольку у нее все хорошо срослось. Сделали повторный снимок, на котором видно, что в общем-то, не нужно оперировать", - рассказал Олег Зубков.

По его словам, несколько дней назад львенок даже гулял, немного прихрамывая, по парку, принимал солнечные ванны, которые очень полезны кошкам, знакомился с обитателями. Однако сейчас животное снова находится на карантине.
"Асада гуляла между двумя карантинами, перед прививкой. Но сейчас прививку сделали, и она находится в помещении", - отметил директор. И уточнил, что львица по требованию ветеринаров уже привита от бешенства.
В целом состояние Асады хорошее, у нее наладилось "нормальное питание, она ест мясо кусочками". Львица находится под наблюдением ветеринаров, проходит курс физиотерапии, ей делают массажи и дают витамины.
Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львенка с поврежденной лапой, которого изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в Крым и передали местному Парку львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в арендованной квартире. Животное содержали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.
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КрымПарк львов "Тайган"Олег ЗубковЖивотныеМелитопольНовостиЗоопарк
 
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