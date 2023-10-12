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В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием,... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T17:04
2023-10-12T17:04
2023-10-12T17:04
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олег зубков
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новости
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парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РФ.Для участия в проверке были привлечены ветеринары, которые диагностировали у маленькой львицы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.Животное было изъято у горе-хозяев и передано на содержание в крымский парк львов "Тайган". По словам его директора Олега Зубкова, у четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. Как только она окрепнет, ей будет проведена операция по установке титановых пластин на места переломов. Жить в прайде, по словам директора парка львов, Асада уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
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мелитополь, запорожская область, олег зубков, животные, новости, крым, парк львов "тайган"
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
Бывших хозяев изъятого в Мелитополе львенка заподозрили в жестоком обращении с животным
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РФ.
"Установлено, что в нарушении федерального законодательства частные лица для удовлетворения эстетических потребностей содержали львенка в съемной квартире. При этом они держали его в тесной клетке, не обеспечивали необходимым сбалансированным питанием, в связи с чем у маленького хищника сформировались слабые кости", – говорится в сообщении ведомства.
Для участия в проверке были привлечены ветеринары, которые диагностировали у маленькой львицы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.
"С учетом выявленных нарушений прокуратура региона поручила органам полиции проведение процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Запорожской области", – сказано в сообщении.
Животное было изъято у горе-хозяев и передано на содержание в крымский парк львов "Тайган". По словам его директора Олега Зубкова, у четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия
, вследствие чего очень слабо развиты кости.
"Ее содержали в клетке высотой буквально 20 сантиметров, метр на метр. Это привело к гиподинамии (недостаток двигательной активности – ред.), она только иногда двигалась, когда гуляла по городу или в парке, а для кошек гиподинамия – это страшно. Ее кормили не по специальному рациону и даже давали ей шашлык. С ней фотографировались, в парках ее показывали, наигрались с нею", – рассказал Зубков.
Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. Как только она окрепнет, ей будет проведена операция по установке титановых пластин на места переломов. Жить в прайде, по словам директора парка львов, Асада уже не сможет.
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