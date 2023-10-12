Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231012/v-melitopole-lvenka-s-perebitymi-lapami-soderzhali-v-semnoy-kvartire-1132054312.html
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием,... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T17:04
2023-10-12T17:04
мелитополь
запорожская область
олег зубков
животные
новости
крым
парк львов "тайган"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132012603_501:219:1388:718_1920x0_80_0_0_3ffce65a57fcc9fc0234fe97c184bc61.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РФ.Для участия в проверке были привлечены ветеринары, которые диагностировали у маленькой львицы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.Животное было изъято у горе-хозяев и передано на содержание в крымский парк львов "Тайган". По словам его директора Олега Зубкова, у четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. Как только она окрепнет, ей будет проведена операция по установке титановых пластин на места переломов. Жить в прайде, по словам директора парка львов, Асада уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
мелитополь
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132012603_191:0:1603:1059_1920x0_80_0_0_049946d506000d93948208200928f393.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелитополь, запорожская область, олег зубков, животные, новости, крым, парк львов "тайган"
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире

Бывших хозяев изъятого в Мелитополе львенка заподозрили в жестоком обращении с животным

17:04 12.10.2023
 
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаМаленькая львица Асада не может ходить
Маленькая львица Асада не может ходить
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РФ.

"Установлено, что в нарушении федерального законодательства частные лица для удовлетворения эстетических потребностей содержали львенка в съемной квартире. При этом они держали его в тесной клетке, не обеспечивали необходимым сбалансированным питанием, в связи с чем у маленького хищника сформировались слабые кости", – говорится в сообщении ведомства.

Для участия в проверке были привлечены ветеринары, которые диагностировали у маленькой львицы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.

"С учетом выявленных нарушений прокуратура региона поручила органам полиции проведение процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Запорожской области", – сказано в сообщении.

Животное было изъято у горе-хозяев и передано на содержание в крымский парк львов "Тайган". По словам его директора Олега Зубкова, у четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.

"Ее содержали в клетке высотой буквально 20 сантиметров, метр на метр. Это привело к гиподинамии (недостаток двигательной активности – ред.), она только иногда двигалась, когда гуляла по городу или в парке, а для кошек гиподинамия – это страшно. Ее кормили не по специальному рациону и даже давали ей шашлык. С ней фотографировались, в парках ее показывали, наигрались с нею", – рассказал Зубков.

Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. Как только она окрепнет, ей будет проведена операция по установке титановых пластин на места переломов. Жить в прайде, по словам директора парка львов, Асада уже не сможет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
Маленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолента
Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
 
МелитопольЗапорожская областьОлег ЗубковЖивотныеНовостиКрымПарк львов "Тайган"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей
17:04В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
16:26Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов
16:12Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"
15:24Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки
15:17Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
15:03Журналист Sputnik ранен при ударе дрона в Белгороде, его дочь погибла
14:47ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека
14:36Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
14:15Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
14:01Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
13:42Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя
13:27Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
13:08Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
13:03В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
12:49Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
12:36Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
12:15Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
11:57В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо
11:52В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
Лента новостейМолния