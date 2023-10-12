https://crimea.ria.ru/20231012/v-melitopole-lvenka-s-perebitymi-lapami-soderzhali-v-semnoy-kvartire-1132054312.html

В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире

В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире

Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием,... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:04

мелитополь

запорожская область

олег зубков

животные

новости

крым

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя, содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РФ.Для участия в проверке были привлечены ветеринары, которые диагностировали у маленькой львицы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.Животное было изъято у горе-хозяев и передано на содержание в крымский парк львов "Тайган". По словам его директора Олега Зубкова, у четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. Как только она окрепнет, ей будет проведена операция по установке титановых пластин на места переломов. Жить в прайде, по словам директора парка львов, Асада уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, олег зубков, животные, новости, крым, парк львов "тайган"