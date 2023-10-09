https://crimea.ria.ru/20231009/iz-zony-svo-spasli-dvukh-broshennykh-leopardov-1131961220.html

Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов

Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов

Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T18:29

2023-10-09T18:29

2023-10-09T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались брошены на произвол судьбы. Как в зоне СВО проводили специальную спасательную операцию, рассказал известный российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный в своем официальном Telegram-канале.По его словам, животных обнаружили в прифронтовом Сватово. Хозяин хищников город покинул, и над леопардами нависла реальная угроза быть уничтоженными или умереть от голода. Вывезти животных нужно было быстро, счет шел на дни, отметил директор госцирка.За спасение животных дрессировщик отдельно поблагодарил Министерство обороны РФ, которое помогло оперативно вывезти хищников.Сейчас животные уже в безопасности: их доставили в хоспис для крупных кошек "Дом Тигра", расположенный в Ленинградской области.Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео >>В официальном Telegram-канале хосписа об операции по спасению говорится кратко.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории, где сейчас проходит специальная военная операция, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской областиНенужные несчастные: как в Севастополе не решают проблему бездомных собак“Три медведя” и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, животные, общество, луганская народная республика (лнр), безопасность, новости, эдгар запашный, события в донбассе