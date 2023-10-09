Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово
18:29 09.10.2023 (обновлено: 18:40 09.10.2023)
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙДвух леопардов спасли из прифронтового Сватово
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались брошены на произвол судьбы. Как в зоне СВО проводили специальную спасательную операцию, рассказал известный российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, животных обнаружили в прифронтовом Сватово. Хозяин хищников город покинул, и над леопардами нависла реальная угроза быть уничтоженными или умереть от голода. Вывезти животных нужно было быстро, счет шел на дни, отметил директор госцирка.
"Хищников погрузили в медикаментозный сон, затем обследовали и поместили в заранее заготовленные клетки для транспортировки", - рассказал о процессе Эдгард Запашный, подчеркнув, что операция по эвакуации животных проходила в "экстремально опасных условиях".
За спасение животных дрессировщик отдельно поблагодарил Министерство обороны РФ, которое помогло оперативно вывезти хищников.
Сейчас животные уже в безопасности: их доставили в хоспис для крупных кошек "Дом Тигра", расположенный в Ленинградской области.
В официальном Telegram-канале хосписа об операции по спасению говорится кратко.
"Три дня без сна… куча нервов и звонков. Все получилось. Яша и Сабрина (имена леопардов – ред.), Тима и Тигр (две собаки, которых вывезли вместе с хищниками – ред.) теперь в безопасности”, - отчитались в "Доме Тигра", поблагодарив всех, кто так или иначе участвовал в эвакуации животных и помогал организовать эту непростую операцию.
Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории, где сейчас проходит специальная военная операция, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙДвух леопардов спасли из прифронтового Сватово
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙ
Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово
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