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Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T18:29
2023-10-09T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались брошены на произвол судьбы. Как в зоне СВО проводили специальную спасательную операцию, рассказал известный российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный в своем официальном Telegram-канале.По его словам, животных обнаружили в прифронтовом Сватово. Хозяин хищников город покинул, и над леопардами нависла реальная угроза быть уничтоженными или умереть от голода. Вывезти животных нужно было быстро, счет шел на дни, отметил директор госцирка.За спасение животных дрессировщик отдельно поблагодарил Министерство обороны РФ, которое помогло оперативно вывезти хищников.Сейчас животные уже в безопасности: их доставили в хоспис для крупных кошек "Дом Тигра", расположенный в Ленинградской области.Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео &gt;&gt;В официальном Telegram-канале хосписа об операции по спасению говорится кратко.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории, где сейчас проходит специальная военная операция, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской областиНенужные несчастные: как в Севастополе не решают проблему бездомных собак“Три медведя” и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
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новости сво, животные, общество, луганская народная республика (лнр), безопасность, новости, эдгар запашный, события в донбассе
Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов

Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово

18:29 09.10.2023 (обновлено: 18:40 09.10.2023)
 
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙДвух леопардов спасли из прифронтового Сватово
Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Леопардами на линии боевого соприкосновения могут быть не только зарубежные танки. Пара редких хищников, в честь которых была названа боевая машина, оказались брошены на произвол судьбы. Как в зоне СВО проводили специальную спасательную операцию, рассказал известный российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, животных обнаружили в прифронтовом Сватово. Хозяин хищников город покинул, и над леопардами нависла реальная угроза быть уничтоженными или умереть от голода. Вывезти животных нужно было быстро, счет шел на дни, отметил директор госцирка.

"Хищников погрузили в медикаментозный сон, затем обследовали и поместили в заранее заготовленные клетки для транспортировки", - рассказал о процессе Эдгард Запашный, подчеркнув, что операция по эвакуации животных проходила в "экстремально опасных условиях".

За спасение животных дрессировщик отдельно поблагодарил Министерство обороны РФ, которое помогло оперативно вывезти хищников.
Сейчас животные уже в безопасности: их доставили в хоспис для крупных кошек "Дом Тигра", расположенный в Ленинградской области.
Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео >>
В официальном Telegram-канале хосписа об операции по спасению говорится кратко.
"Три дня без сна… куча нервов и звонков. Все получилось. Яша и Сабрина (имена леопардов – ред.), Тима и Тигр (две собаки, которых вывезли вместе с хищниками – ред.) теперь в безопасности”, - отчитались в "Доме Тигра", поблагодарив всех, кто так или иначе участвовал в эвакуации животных и помогал организовать эту непростую операцию.
Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории, где сейчас проходит специальная военная операция, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙДвух леопардов спасли из прифронтового Сватово
Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово
© Фото из Telegram_канала ZАПАШНЫЙ
Двух леопардов спасли из прифронтового Сватово
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