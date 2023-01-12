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Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео
Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео
Из-под обстрелов на сопредельных Крыму новых регионов России спасают не только людей, но и животных. В ноябре 2022 года владелец крымского парка львов "Тайган"... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T20:24
2023-01-12T20:24
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херсон
парк львов "тайган"
общество
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Из-под обстрелов на сопредельных Крыму новых регионов России спасают не только людей, но и животных. В ноябре 2022 года владелец крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков эвакуировал из херсонского зоопарка местных обитателей. Среди спасенных – лама, осел, орлы, фазаны и еноты, которые уже получили свои российские документы.Как проходила транспортировка зверьков, как они себя чувствуют на новом месте и как получали свои первые российские документы – в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Без бумажки – ты букашка, а с бумажкой полноценный енотХерсонские еноты прошли государственный карантин и признаны здоровыми. Сегодня они числятся на балансе парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка" и получили свой внутренний паспорт.При этом, разновидностей ветпаспортов очень много, и единого образца, как у человека, нет. Каждый зоопарк сам для себя определяет, как должен выглядеть документ.Улучшенные жилищные условияНа родине, в зоопарке Херсона семь енотов жили в небольшом вольере на острове Малый Потемкин. У вольера была глухая крыша, закрывающая солнце, а звуки обстрелов портили психику и характер зверьков.Сейчас полоскуны привыкают к своему новому светлому и просторному жилищу: им есть где разгуляться, поиграть и пошалить."Крымский вольер в несколько раз выше, больше, светлее, солнечнее, чем их старый. Поэтому однозначно можно сказать, что условия здесь для них лучше", - рассказал директор парка "Тайган".Зимой еноты замедляют свои жизненные ритмы, становятся спокойными: сбиваются в меховые кучи, чтобы погреться, и изредка распутывают эти живые клубки, чтобы поесть.В меню у них – фрукты, овощи, каша, мясо, рыба, курица. Едят хорошо, с аппетитом, отметил Зубков.Еноты-интровертыЕноты по характеру - хитрые и шкодливые зверьки. Но херсонские еноты пакостей пока наделать не успели, так как толком не гуляли по зоопарку. Но если их выпустить на прогулку, могли бы натворить дел, уверен директор "Тайгана".По его словам, эти херсонские обитатели – достаточно закрытые и серьезные ребята, не привыкшие к людям и контактам с ними, как местные еноты из "Тайгана".Интересно, что клички есть не у всех зверьков. Они, как говорит Зубков, "все на одну мордочку", поэтому запомнить людям все клички новых обитателей парка львов нереально. Тем более, что в зоопарке всего сейчас содержится 70 енотов.Из-под обстреловОлег Зубков рассказывает, как енотов везли в Крым в ноябре прошлого года - с херсонского правобережья эвакуировались люди, эвакуировали и животных:"Страшно было, потому что фронт был в 15-20 километрах. Мы слышали разрывы бомб, снарядов. А когда мы ехали туда, то видели сожженные танки, машины, разбомбленные дома".При этом зверей вывозили по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова.По словам директора зоопарка, поймать животных и посадить в специальную клетку, успокоить и увезти – не самая сложная задача, тем более для специалистов: быстро погрузили, вывезли, прошли границу, составили необходимые документы, привезли, поставили на карантин.Зубков категорически отрицает, что транспортировка была жестокой, как это заявляют в некоторых украинских СМИ.На момент транспортировки зверьки находились в стрессе и были диковатыми. В такой ситуации, если сделать что-то неправильно, животное может погибнуть, что называется, "от нервов", говорит Зубков. Но все в Крым доехали в целости и сохранности.Кто еще приехал в Крым из ХерсонаПомимо енотов, в "Тайган" и "Сказку" еще приехали волчицы, ослик Даша, лама Рома, а также павлины, фазаны, голуби – это все "гости" из херсонского зооуголка.Одной из волчиц сейчас оказывают медпомощь: с 2021 года она страдает сердечной недостаточностью."Сейчас у нее отечность живота. Мы провели обследования, даем назначенный врачами курс лекарств и надеемся, что ей будет лучше. Но, к сожалению, это неизлечимая болезнь. Мы можем только улучшить ее состояние и облегчить жизнь", - отметил Зубков.Он добавил, что парк "Тайган" и его сотрудники и дальше будут помогать различным зоопаркам и животным с освобожденных территорий.На днях из Крыма в Мариупольский зоопарк была доставлена очередная гуманитарная помощь – две машины сена, мяса и зерна для самых разных животных. Помимо этого, там просят передать под опеку "Тайгана" нескольких зверей. Уже в конце января готовят транспортировку.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда уши торчат: что надо знать про кроликовПо родному краю: советы от кота Мостика на выходныеИ вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь: один день в "Артеке"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, олег зубков, херсон, парк львов "тайган", общество, видео
Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео

Семь енотов из Херсона получили в Крыму ветеринарные паспорта

20:24 12.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕнот полоскун
Енот полоскун - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Из-под обстрелов на сопредельных Крыму новых регионов России спасают не только людей, но и животных. В ноябре 2022 года владелец крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков эвакуировал из херсонского зоопарка местных обитателей. Среди спасенных – лама, осел, орлы, фазаны и еноты, которые уже получили свои российские документы.
Как проходила транспортировка зверьков, как они себя чувствуют на новом месте и как получали свои первые российские документы – в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.

Без бумажки – ты букашка, а с бумажкой полноценный енот

Херсонские еноты прошли государственный карантин и признаны здоровыми. Сегодня они числятся на балансе парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка" и получили свой внутренний паспорт.

"В нем указывают родителей, кличку, пол, дату рождения, номер чипа и так далее. Животным, которые содержатся в зоопарке, не нужны паспорта. А если к нам приезжают животные из других зоопарков, они приезжают уже с паспортом", – рассказал Олег Зубков.

При этом, разновидностей ветпаспортов очень много, и единого образца, как у человека, нет. Каждый зоопарк сам для себя определяет, как должен выглядеть документ.

Улучшенные жилищные условия

На родине, в зоопарке Херсона семь енотов жили в небольшом вольере на острове Малый Потемкин. У вольера была глухая крыша, закрывающая солнце, а звуки обстрелов портили психику и характер зверьков.
Сейчас полоскуны привыкают к своему новому светлому и просторному жилищу: им есть где разгуляться, поиграть и пошалить.
"Крымский вольер в несколько раз выше, больше, светлее, солнечнее, чем их старый. Поэтому однозначно можно сказать, что условия здесь для них лучше", - рассказал директор парка "Тайган".
Зимой еноты замедляют свои жизненные ритмы, становятся спокойными: сбиваются в меховые кучи, чтобы погреться, и изредка распутывают эти живые клубки, чтобы поесть.
В меню у них – фрукты, овощи, каша, мясо, рыба, курица. Едят хорошо, с аппетитом, отметил Зубков.

Еноты-интроверты

Еноты по характеру - хитрые и шкодливые зверьки. Но херсонские еноты пакостей пока наделать не успели, так как толком не гуляли по зоопарку. Но если их выпустить на прогулку, могли бы натворить дел, уверен директор "Тайгана".
По его словам, эти херсонские обитатели – достаточно закрытые и серьезные ребята, не привыкшие к людям и контактам с ними, как местные еноты из "Тайгана".
Интересно, что клички есть не у всех зверьков. Они, как говорит Зубков, "все на одну мордочку", поэтому запомнить людям все клички новых обитателей парка львов нереально. Тем более, что в зоопарке всего сейчас содержится 70 енотов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕнот полоскун
Енот полоскун - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Енот полоскун

Из-под обстрелов

Олег Зубков рассказывает, как енотов везли в Крым в ноябре прошлого года - с херсонского правобережья эвакуировались люди, эвакуировали и животных:
"Страшно было, потому что фронт был в 15-20 километрах. Мы слышали разрывы бомб, снарядов. А когда мы ехали туда, то видели сожженные танки, машины, разбомбленные дома".
При этом зверей вывозили по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова.
По словам директора зоопарка, поймать животных и посадить в специальную клетку, успокоить и увезти – не самая сложная задача, тем более для специалистов: быстро погрузили, вывезли, прошли границу, составили необходимые документы, привезли, поставили на карантин.
Зубков категорически отрицает, что транспортировка была жестокой, как это заявляют в некоторых украинских СМИ.

"Вот говорят: "Взяли за хвост енота! Какой-то военный человек!". Во-первых, не военный, а сотрудник зоопарка, все у нас в такой униформе. А во-вторых, брать енота за хвост – это безопасно, прежде всего для человека, потому что еноты агрессивные и кусаются очень больно, а ему самому при этом совсем не больно", - объясняет директор.

На момент транспортировки зверьки находились в стрессе и были диковатыми. В такой ситуации, если сделать что-то неправильно, животное может погибнуть, что называется, "от нервов", говорит Зубков. Но все в Крым доехали в целости и сохранности.

Кто еще приехал в Крым из Херсона

Помимо енотов, в "Тайган" и "Сказку" еще приехали волчицы, ослик Даша, лама Рома, а также павлины, фазаны, голуби – это все "гости" из херсонского зооуголка.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Лама Рома очень общительный и совсем не боится людей

Лама
1 из 3

Лама Рома очень общительный и совсем не боится людей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Страусы нанду уже освоились в "Тайгане"

Страус нанду
2 из 3

Страусы нанду уже освоились в "Тайгане"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из херсонского зоопарка также эвакуировали двух волчиц

Волк
3 из 3

Из херсонского зоопарка также эвакуировали двух волчиц

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3

Лама Рома очень общительный и совсем не боится людей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

Страусы нанду уже освоились в "Тайгане"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

Из херсонского зоопарка также эвакуировали двух волчиц

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Одной из волчиц сейчас оказывают медпомощь: с 2021 года она страдает сердечной недостаточностью.
"Сейчас у нее отечность живота. Мы провели обследования, даем назначенный врачами курс лекарств и надеемся, что ей будет лучше. Но, к сожалению, это неизлечимая болезнь. Мы можем только улучшить ее состояние и облегчить жизнь", - отметил Зубков.
Он добавил, что парк "Тайган" и его сотрудники и дальше будут помогать различным зоопаркам и животным с освобожденных территорий.
На днях из Крыма в Мариупольский зоопарк была доставлена очередная гуманитарная помощь – две машины сена, мяса и зерна для самых разных животных. Помимо этого, там просят передать под опеку "Тайгана" нескольких зверей. Уже в конце января готовят транспортировку.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымОлег ЗубковХерсонПарк львов "Тайган"ОбществоВидео
 
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