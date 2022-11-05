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Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
Животные Херсонского зоопарка на время сменят прописку и поселятся в крымском парке львов "Тайган". Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец "Тайгана" Олег... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T17:57
2022-11-05T17:57
олег зубков
парк львов "тайган"
херсонская область
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Животные Херсонского зоопарка на время сменят прописку и поселятся в крымском парке львов "Тайган". Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец "Тайгана" Олег Зубков.По его словам, об этом договорились главы двух регионов.По его словам, в херсонском зоопарке обитают волки, лама, осел, еноты, орлы, фазаны и другие виды. "Это гуманитарная миссия, кормить будем за свой счет, может подключим волонтеров", – уточнил Зубков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ продолжает вести активные обстрелы Херсона и области. Только сегодня ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала.
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херсонская область
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олег зубков, парк львов "тайган", херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии
Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

Херсонский зоопарк эвакуируют в крымский "Тайган" на время боевых действий

17:57 05.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕнот. Архивное фото
Енот. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Животные Херсонского зоопарка на время сменят прописку и поселятся в крымском парке львов "Тайган". Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец "Тайгана" Олег Зубков.
По его словам, об этом договорились главы двух регионов.

"Действительно, эвакуируем животных. Перевозим в соответствующих условиях, в данный момент проходим границу. Животных и птиц разместим в парке "Тайган", место найдется всем", – заверил Зубков.

По его словам, в херсонском зоопарке обитают волки, лама, осел, еноты, орлы, фазаны и другие виды.
"Это гуманитарная миссия, кормить будем за свой счет, может подключим волонтеров", – уточнил Зубков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ продолжает вести активные обстрелы Херсона и области. Только сегодня ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала.
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