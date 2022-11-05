https://crimea.ria.ru/20221105/zubkov-evakuiruet-v-krym-khersonskiy-zoopark-1125246888.html

Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

Животные Херсонского зоопарка на время сменят прописку и поселятся в крымском парке львов "Тайган". Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец "Тайгана" Олег... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T17:57

2022-11-05T17:57

2022-11-05T17:57

олег зубков

парк львов "тайган"

херсонская область

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Животные Херсонского зоопарка на время сменят прописку и поселятся в крымском парке львов "Тайган". Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец "Тайгана" Олег Зубков.По его словам, об этом договорились главы двух регионов.По его словам, в херсонском зоопарке обитают волки, лама, осел, еноты, орлы, фазаны и другие виды. "Это гуманитарная миссия, кормить будем за свой счет, может подключим волонтеров", – уточнил Зубков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ продолжает вести активные обстрелы Херсона и области. Только сегодня ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала.

https://crimea.ria.ru/20200901/Zubkov-vzyal-na-perederzhku-v-Taygan-tsirk-Zapashnogo-1118680822.html

херсонская область

новые регионы россии

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олег зубков, парк львов "тайган", херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии