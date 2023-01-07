https://crimea.ria.ru/20230107/otkuda-ushi-torchat-chto-nado-znat-pro-krolikov-1126215991.html

Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов

Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов

Советская шиншилла, французский баран, новозелландский белый, немецкий строкач и еще сотни других кроликов разных пород, размеров и характеров живут у Арсена... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T18:39

2023-01-07T18:39

2023-01-07T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Советская шиншилла, французский баран, новозелландский белый, немецкий строкач и еще сотни других кроликов разных пород, размеров и характеров живут у Арсена Велиева. Здесь они — не для меха, пуха и диетического мяса, а для… любви.Не кроликоферма, а кроликопарк, поправляет владелец этого почти заячьего хозяйства. Это новый формат общения человека и животных. Кролей здесь не считают мясом, а только друзьями человека.Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?>>Глубока ли кроличья нораРаботает парк, кстати, круглый год. И рассчитан совсем не на летних туристов: дело в том, что кролики жару переносят плохо, худеют и прячутся в своих нарытых прямо в земле норках. Приедут любопытствующие, а вместо стай милых ушастиков — только черные дыры в земле. Глубиной, между прочим, до двух с половиной метров.Вообще, рытье нор — одно из главных отличий кроликов от зайцев. А еще то, что кролики рождаются голыми и слепыми, тогда как зайчата — с мехом и открытыми раскосыми глазками. Зайцы — до сих пор не прирученные животные, а вот дикого кролика в Европе, пусть и достаточно поздно, но приручили — в 6 веке. И теперь по всему миру скачет 200 пород, из них 13 - в крымском кроликопарке.Здесь есть свои правила поведения с животными, которые идут в разрез всему, что вы слышали до этого. Во-первых, хлебом и капустой кроликов кормить категорически нельзя! Да и фрукты с овощами составляют от их рациона всего 10 %. Основа питания — сено!Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год>>Во-вторых, кроликов негуманно поднимать за уши. Так делают только мясники! Ушки у них достаточно нежные, животным попросту больно. Поднимать их надо как котиков — под животик, и только если они не пугаются вас и свободно дают это сделать.А вот к кроликам, которые кажутся вам необычайно толстыми, и этот метод применять нельзя — скорее всего, это крольчихи, которые ждут потомства.Любовь и кроликиРазговоры про любвеобильность кроликов не напрасны — зверьки могут размножаться с трех месяцев. Эту особенность подметили еще в античности. В греческой мифологии кролик — спутник богини Афродиты, символ распутства.Если уж мы заговорили о мифах, то, конечно, всем понятно, что эта статья рождена потому, что впереди у нас год кролика по восточному календарю. Интересно, что во вьетнамском календаре кроликов заменили кошками, поскольку кролики не обитают на территории Вьетнама. А вот еще одна легенда востока — по японским поверьям, на Луне обитает белый кролик. Там он в ступе толчет эликсир бессмертия.Острые зубы мягких пушистиковНо вернемся с Луны на Землю, в Крым. Зоолюбители уже приготовились к тому, что в скором времени появится множество кроликов, которых будут бесплатно отдавать их бывшие владельцы. А все потому, что так модно в год кролика взять себе в дом крольчонка. Но это не мягкое плюшевое существо, а живое животное, требующее заботы и со своим не всегда простым характером.Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог>>Да, мягкие кролики имеют мощные ноги и когти, которыми могут разодрать человеку руки до мяса, и острые зубы. Которые, кстати, растут всю жизнь. И ими они грызут все, что плохо лежит или висит у вас в доме — мебель и провода, книги и линолеум. Также кролика можно приручить к лотку, но шарики их жизнедеятельности, если кролик гуляет у вас по квартире, будут везде. Так что кролики — не для брезгливых владельцев. А если держать зверька в клетке, то там он может зачахнуть, потому что ему нужно двигаться и общаться: кроли — животные стайные.Еще один минус - от кроликов бывает много пуха, который надо вычесывать и подметать. Кроме того, ни один нормальный кроль не будет хорошо себя чувствовать в одном доме с кошкой или собакой: их запах приводит ушастых к сильнейшему стрессу. Именно поэтому, кстати, в кроликопарк с собачками, даже самыми послушными и маленькими, не пускают.Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос>>Ветеринарные врачи уверены – кролик абсолютно не подходит в качестве питомца для детей. У зверьков очень хрупкие кости. А еще они достаточно болезненны.Поэтому, чтобы семь раз отмерить, нужен ли вам такой питомец — символ года — приезжайте в кроликопарк, там и проверите, и наобщаетесь. Только капусту с собой не берите.Читайте также на РИА Новости Крым:Царская рыба: как в Крыму прижился сибирский осетрАгротуризм в Крыму: что смогут предложить частные хозяйстваКот Мостик в гостях у лошадок: а много ль кобыла дает молока?

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Кролики как символ и домашний питомец: сложности содержания Сотни кроликов разных пород, размеров и характеров живут в кроликопарке у крымчанина Арсена Велиева. Здесь они — не для меха, пуха и диетического мяса, а для… любви. 2023-01-07T18:39 true PT1M13S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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