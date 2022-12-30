https://crimea.ria.ru/20221230/nash-laskovyy-i-nezhnyy-zver-kakimi-byli-gody-krolika-v-proshlom-1125886821.html

Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?

Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом? - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?

РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T17:41

2022-12-30T17:41

2022-12-30T17:41

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Наталья ДремоваМилый, пушистый, ласковый: это все о кролике. Он еще компанейский, демографически перспективный, домовитый — вон, какие норы строит! Может быть, и 2023 год, который пройдет под его знаком, порадует нас покоем и стабильностью?РИА Новости Крым решили вспомнить, какими были годы Кролика в прошлом.1903: Горький в Ялте, Грин в тюрьмеВ январе усиливается эмиграция крымских татар в Турцию. В Евпаторийском, Феодосийском, Симферопольском уездах резко идут вниз цены на дома: слишком много срочных предложений.В марте на несколько недель в Ялту приехал Максим Горький.В Митровице (Косовская Албания) местным "авторитетом", продвигавшим антироссийские настроения, убит русский консул Петр Щербина. 23 апреля его тело доставила в Севастополь канонерская лодка "Донец".Городу Феодосии преподнесена наследниками Ивана Айвазовского последняя, незаконченная, картина великого мариниста "Взрыв корабля".Летом начались изыскательские работы по проекту железной дороги Ялта-Бахчисарай-Севастополь. В команде — первая и единственная пока в стране женщина-инженер Раиса Каневская.В сентябре в Севастополь прибыл Александр Гриневский, будущий писатель Грин. Партия эсеров получила ему агитационную работу среди солдат и матросов. 11 ноября агитатора арестовали.1915: Град с голубиное яйцоВ середине января температура на ЮБК достигла +24 градусов. Зацвели миндаль, кизил, жимолость. Зато конец апреля удивил небывалыми… снегопадами, морозом, метелями.Идет Первая мировая война. 26 января немецкий крейсер "Бреслау" подошел к Ялте и обстрелял город. Были повреждены четыре магазина и гостиница "Россия". Корабли ЧФ в тот же день наведались в Трапезунд, где базировались неприятельские корабли и "вернули должок". Повреждены береговая батарея и потоплен пароход.Немцы-колонисты принялись распродавать свои крымские владения, планируя покидать Россию.В мае вынесено решение императора о судьбе двух вернувшихся из-за границы матросов с мятежного броненосца "Потемкин" — Акулинкина и Бочарникова. Смертная казнь заменена арестантскими ротами.Июнь "отметился" небывалыми ливнями от Бахчисарая до Симферополя. Потоки воды с гор размыли шоссе и железнодорожные пути. Выпал град величиной с голубиное яйцо.Севастополь посетил император Николай II вместе с семьей.В Евпатории организовали лазарет для раненых под патронажем императрицы.1927: "Тряхнуло" дважды29 января в Севастополе прошла перепись населения.Продолжается вспыхнувшая в конце прошлого года эпидемия скарлатины.Товариществом "Крымфлора" собраны для нового посева 10 пудов семян… белладонны.В деревне Таганаш открылась первая на полуострове школа для "переростков": детей, которые идут в класс не по своему возрасту.К годовщине смерти Ленина Крымкомпом получил монопольное право на продажу траурных ленточек. Выручка идет в пользу инвалидов войны.Пожар в Морской библиотеке Севастополя. Возгорание произошло от печи, в хранилище обвалились крыша и стена, пострадало много книг.В Крыму засуха, урожай зерновых обещают низкий, зато много клубники, которую продают про 10 копеек за фунт.В июле в Крым приехал Владимир Маяковский. В Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории публика приветствовала любимого поэта.Сразу два землетрясения произошли на полуострове. 26 июня "тряхнуло" ЮБК, серьезных разрушений не было. А 12 сентября произошли сильные толчки, сопровождаемые селями, обвалами, столбами огня в море. Почти два десятка погибших, более 800 раненых, разрушено множество зданий. Ущерб оценен почти в 50 млн руб.1939: Автомобиль ЛенинаВ январе прошла Всесоюзная перепись, результаты которой впоследствии были признаны недостоверными. В Крыму тогда, с учетом Севастополя, насчитали более 1,26 млн человек.В Симферополе милиция опробовала новую меру по борьбе с очередями. Сотни людей с вечера становились в "хвост" у обувного магазина. После полуночи к подъехал грузовик, милиционеры туда согнали несколько десятков людей, вывезли за город и выгрузили в голой степи.В апреле газета "Красный Крым" сообщила, что в Керчи найден автомобиль Ленина. Этот "Роллс-Ройс" после смерти вождя был продан из гаража Совнаркома, как бракованный. Затем исторический автомобиль стали разыскивать, и обнаружили в Керчи, в ведении обкома Союза рыбников.В Севастополь закрыт въезд посторонним: тем, кто не живёт в городе. Поток курортников теперь идет через Симферополь на Алушту и Ялту.В Ял­те орга­ни­зо­ва­на фи­лар­мо­ния.Крымскотатарская письменность официально переведена с латиницы на кириллицу.В августе Евпатории выпали сильнейшие за полвека дожди: почти годовая норма за неделю.1 сентября введена всеобщая воинская повинность. Возраст призывников снижен с 21 года до 19 лет, а для некоторых категорий — до 18 лет.Озеро Чокрак в 20 км от Керчи попало в зону военного полигона. Работавшая здесь грязелечебница закрылась.1951: И черт с нами!Школы получили установку преподавать русский язык "в свете сталинского учения о языке". Перестраивается обучение грамматике. В конце учебного года "плоды перестройки" аукнутся рекордным ростом двоечников.Симферополь запутался в Маяковских: на бывшую улицу Внешнюю, только что переименованную в честь пролетарского поэта, не доходят письма и пресса. Почтальоны несут отправления на другую улицу Маяковского, что в районе Жигулиной рощи.В марте "головная боль" сельского хозяйства — нехватка корма для скота. В колхозе имени Молотова Раздольненского района организовали доставку водорослей — камки. 40% "морепродукта" добавляют в корм дойным коровам и свиньям.В мае в Крыму получена необычная посылка из Алма-Аты. В ней сто жуков из семейства жужелиц. Крымские ученые решили использовать их для борьбы с вредителем, табачной совкой.В Керчи установлен бюст пионера-героя Володи Дубинина. Памятник открыли авторы книги "Улица младшего сына" Лев Кассиль и Макс Поляновский.16 июня умер писатель Петр Павленко. В годы войны он был военкором. В мае 1942-го, во время разгрома Крымского фронта, Павленко переплыл Керченский пролив на автомобильной покрышке. После войны жил в Симферополе.Рыбаки у Карадага выловили морского черта. Эта рыба из семейства удильщиков очень редко заплывает в Черное море, водится у берегов Европы.Открыт новый комплекс железнодорожного вокзала. Прежний был разрушен во время войны.1963: Сосиски из тунцаВ Джанкое открыта 8-летняя украинская школа-интернат для детей колхозников-переселенцев.Керченский мясокомбинат начал выпускать сосиски из тунца. Второй вариант рецепта: тунец и телятина. Себестоимость продукта ниже, чем обычных сосисок.Двое школьников из Старого Крыма в снежный морозный ушли в лес и не вернулись. В милиции искать их отказались, школа ЧП проигнорировала. На следующий день лыжники нашли погибших детей.В Крыму массово высаживают "полезные" лесополосы из абрикосов. Некоторые хозяйства предпочитают сажать грецкие орехи.До Крыма добралась "эпидемия хула-хупа". Поклонники кручения обруча уверяют, что это очищает организм. Крымские медики выступают в СМИ, утверждая, что польза от хула-хупа сомнительна.18 апреля Крымский облсовет принял решение "О переименовании сел Крымской области". В этот раз оно связано с тем, что после укрупнения сельских районах оказалось много сел-тезок.В июле завершено строительства Ялтинского водоводного тоннеля.17 октября состоялся торжественный пуск воды Северо-Крымского канала. На церемонию прибыл глава СССР Никита Хрущев.Второе полугодие ознаменовалось рекордным количеством новорожденных Валентин и Валентинов. Так люди отметили полет в космос первой женщины, Валентины Терешковой.1975: Севастополь — родина лемуровВосстановлен первоначальный облик Панорамы Севастополя. В наружных нишах появились 13 бюстов героев Крымской войны.В Бахчисарайском лесничестве убит матерый волк весом в 44 кг. Никем не замеченный зверь проник на полуостров, одолев 200 км от Перекопа, либо 300 км от Тамани.11 апреля с Петровского кладбища Симферополя переносятся в мемориал в парке им. Гагарина останки Неизвестного Солдата.Симферополь стал первым городом, где появилась общедоступная сауна.Директор алуштинского ресторана "Солнышко" внедрил схему питания "диких" туристов. Две трети отдыхающих прибывают без путевок, общепит не справляется с нагрузкой. Завтрак, обед и ужин в "Солнышке" стоят 2,8 руб.Подростки катаются на крышах электричек. Учащийся симферопольского ПТУ-4 Николай С. пострадал после того, как задел провод контактной сети.Из Севастополя уехал в Московский зоопарк кошачий лемур с острова Мадагаскар. Зверька гражданка Ременкова получила от мужа, моряка дальнего плавания. Когда питомец подрос, его отправили в Москву.В Симферопольском гарнизонном Доме офицеров начались занятия университета героики и патриотизма. Занятия проводятся для юношей допризывного возраста.Арестован евпаториец Вылегжанов, у которого найдено тайно скупаемое золото. Среди его "трофеев" — скифский браслет. Нашел его 13-летний подросток в Евпатории, на месте строительных работ. Уникальную вещь мальчик рубил на кусочки и продавал скупщику.1987: Останки в каменоломняхНа озере Донузлав массовая гибель водоплавающих птиц. Одних только мертвых крякв насчитали 537. Виновники — работники совхоза, разбросавшие на поле отраву для грызунов.Идет реставрация Митридатовской лестницы в Керчи. Теперь ее снова украшают грифоны и вазы.В штольне Аджимушкайских каменоломен найдены останки человека. Судмедэксперты установили, что он погиб от осколочного ранения. Предположительно, это командир подземного гарнизона полковник Павел Ягунов. Аргументы: место гибели, возраст, рост, зубная коронка на резце, которую запомнила дочь.На плато Чатыр-Дага открыта новая пещера — Мраморная. Спелеологи смогли уберечь ее от разграбления туристами, добившись права оборудовать маршрут и организовать посещение.Горожане жалуются на "овощной кризис": в магазинах продукция незрелая, гнилая и очень дорогая. До середины июля килограмм помидоров стоил 2 рубля. Зарплата учителя — 110-120 руб./месяц.В сентябре в Крыму высаживается десант чиновников ЦК КПСС, депутатов Верховного Совета СССР, представителей министерств и ведомств. Они должны "заняться проблемами, поднимаемыми крымскими татарами".Внедряется новый типовой устав для садовых товариществ. Расширен перечень условий, при которых можно исключать владельцев участков из объединений. Оно из них — самозахват земли.1999: 11 месяцев не платят зарплату11 января вступила в силу Конституция автономной Республики Крым.В Керчи насчитали 210 детей-беспризорников.На Кубке мира по плаванию в Гонконге 16-летняя крымчанка Яна Клочкова выиграла 2 золотые и серебряную медали.Верховный суд Крыма рассматривает дело сатаниста-каннибала. 19-летний студент художественного училища Дмитрий Демин убил свою девушку, сварил и пробовал ее части тела, из черепа сделал сувенир. Приговорен к смертной казни. Из-за моратория на нее отправлен в колонию.В Севастопольской бухте столкнулись кипрское судно "Ксенола" и египетский сухогруз "Домиат". На борту частично затонувшей "Ксенолы" — 207 тонн мазута.В Красногвардейском районе медики заявили о голодовке. Им не выплачивали зарплату 11 месяцев. Старики угрожают перекрытием железной дороги: задолженность по пенсиям достигла 7 месяцев.Начались аварийные отключения электричества. Мощностей не хватает из-за длительных ремонтов объектов энергетики на Украине.24 августа в Севастополе представители одной из российских левых партий проникли на башню здания Матросского клуба на площади Ушакова и вывесила на ней транспарант "Севастополь — русский город!"В Старом Крыму с могилы Грина украли скульптуру "Бегущая по волнам". У села Лозовое вандалы изувечили памятник Льву Толстому. У поселка Пушкина сбросили с пьедестала бюст поэта и разрисовали его губной помадой.40 бочек спирта выбросило море на берег в Черноморском районе.2011: "Приварок" на 7,3 миллиона4 января ушли гулять и не вернулись две севастопольские девочки. 10-летнюю Настю и 11-летнюю Таню нашли убитыми. Только год спустя милиция задержит 54-летнего педофила.Крымская госавтоинспекция "засветилась" в топливном скандале. Для нужд ведомства был закуплен бензин, в переводе на российские деньги, по цене 40,7 руб. Между тем, на заправках он стоил 32,3 руб. Разница, умноженная на 875 тысяч литров топлива, дала "приварок" на сумму более 7,3 млн руб.Несчастный, но невероятно нелепый случай произошел с 34-летней жительницей Ялты. Женщина уснула на… включенной электрической плите. Была доставлена в больницу с ожогами 4-й степени.В начале июля милиция воспрепятствовала попыткам казаков восстановить поклонный крест у въезда в Феодосию. Спецназ действовал жестко, задержав более десятка человек.В детском лагере "Альбатрос" в поселке Любимовка случилось массовое отравление детей. Более 80 ребят из РФ оказались в инфекционной больнице Севастополя. Причина — некачественная еда с лагерной кухни.В Ялте состоялся финал международных соревнований по акробатическим прыжкам в воду. Спортсмены прыгали с 40-метровой скалы "Аврора", на которой стоит замок Ласточкино гнездо.Октябрь начался с кампании за двуязычные аннотации к лекарствам. Парламент Крыма выступил с инициативой о том, чтобы эти вкладыши печатали и на украинском, и на русском языках.Крым принял почти 5,6 млн отдыхающих.Впервые в Крыму на Керченском полуострове работала подводная археологическая экспедиция. Ученые исследовали затонувший город Акра.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, общество, новости, новости крыма