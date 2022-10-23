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Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
Кошки и коты способны влиять на психику людей, лечить от депрессии и улучшать сон. Об этом заявил кандидат психологических наук, эволюционный психолог,... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T19:55
2022-10-23T19:55
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Кошки и коты способны влиять на психику людей, лечить от депрессии и улучшать сон. Об этом заявил кандидат психологических наук, эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов, пишет "Доктор Питер".По словам психолога, любовь людей к кошкам определяется их внешним видом: маленький размер, пропорции, а также большие глаза человек подсознательно ассоциирует с чертами ребенка. Это заставляет людей умиляться и вызывает желание заботиться о животном.Вторая причина любви к кошкам уходит корнями в общее африканское прошлое человечества, когда первобытный человек вынужден был наблюдать за крупными кошачьими, чтобы не стать их жертвой. По словам Хватова, человеческая психика устроена так, что объект наблюдения, который долго находится в поле зрения, подсознательно начинает человеку нравиться - так мозг защищается от усталости при рутинных процессах. Спустя тысячелетия генетическая память заставляет людей по-прежнему любоваться грациозными хищниками и их маленькими домашними собратьями.В современном мире кошки решают проблему одиночества, при общении с ними человек может вести себя естественно, что не всегда можно себе позволить в присутствии других людей. При этом кошка способна научить человека важным навыкам:Кроме того, кошки способны излечивать депрессию, владельцы этих животных по статистике реже имеют проблемы со сном, у них понижается уровень тревожности, а самооценка, напротив, становится выше и стабильнее. А еще необходимость заботиться о питомце повышает дисциплину.Ранее врач-ветеринар высшей категории Михаила Шелякова рассказал, как кошки вычисляют "больные места" у хозяина.
https://crimea.ria.ru/20210808/5-supersposobnostey-koshek-no-lyubim-my-ikh-ne-za-eto_-1118591325.html
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общество
Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог

Психолог Хватов объяснил, как и почему кошки влияют на людей

19:55 23.10.2022
 
© Фото: pixabay.comКот
Кот
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Кошки и коты способны влиять на психику людей, лечить от депрессии и улучшать сон. Об этом заявил кандидат психологических наук, эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов, пишет "Доктор Питер".
По словам психолога, любовь людей к кошкам определяется их внешним видом: маленький размер, пропорции, а также большие глаза человек подсознательно ассоциирует с чертами ребенка. Это заставляет людей умиляться и вызывает желание заботиться о животном.
Вторая причина любви к кошкам уходит корнями в общее африканское прошлое человечества, когда первобытный человек вынужден был наблюдать за крупными кошачьими, чтобы не стать их жертвой. По словам Хватова, человеческая психика устроена так, что объект наблюдения, который долго находится в поле зрения, подсознательно начинает человеку нравиться - так мозг защищается от усталости при рутинных процессах. Спустя тысячелетия генетическая память заставляет людей по-прежнему любоваться грациозными хищниками и их маленькими домашними собратьями.
В современном мире кошки решают проблему одиночества, при общении с ними человек может вести себя естественно, что не всегда можно себе позволить в присутствии других людей. При этом кошка способна научить человека важным навыкам:
"Живя в доме, кошка тянется к человеку, помогает налаживать контакт и устойчивую привязанность. Так человек может преодолеть свой страх в общении, начать налаживать коммуникацию с тем, кто для него важен и дорог. Или же, наоборот, избавиться от созависимости: жертвы не умеют отстаивать свои личные границы, а независимые кошки покажут, что это такое и почему это важно", - поясняет специалист.
Кроме того, кошки способны излечивать депрессию, владельцы этих животных по статистике реже имеют проблемы со сном, у них понижается уровень тревожности, а самооценка, напротив, становится выше и стабильнее. А еще необходимость заботиться о питомце повышает дисциплину.
Ранее врач-ветеринар высшей категории Михаила Шелякова рассказал, как кошки вычисляют "больные места" у хозяина.
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