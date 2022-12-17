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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Россияне хотят "найти под елочкой" в новогоднюю ночь деньги, отпуск и недвижимость. Результаты исследования опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T19:57
2022-12-17T19:57
новый год 2023
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Россияне хотят "найти под елочкой" в новогоднюю ночь деньги, отпуск и недвижимость. Результаты исследования опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По 1% опрошенных хотят получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (1%). Также в список подарков входят — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.При этом мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.Опрос проводился во всех российских регионах, в 371 населенном пункте среди экономически активного населения России старше 18 лет, размер выборки – 1600 респондентов.
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новый год 2023, общество, опрос
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Домашний питомец, лодка, гитара – россияне рассказали о желанных подарках в Новый год

19:57 17.12.2022
 
© jeshoots-com-264599/pixabayПодарок
Подарок
© jeshoots-com-264599/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Россияне хотят "найти под елочкой" в новогоднюю ночь деньги, отпуск и недвижимость. Результаты исследования опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"В качестве новогоднего подарка россияне чаще всего мечтают получить деньги (16%). Отпуск для россиян столь же желанен, как и недвижимость (по 15% голосов). 8% хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об автомобиле мечтают 7%. О новом наряде или аксессуарах — 2% опрошенных", – сказано в сообщении.
По 1% опрошенных хотят получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (1%). Также в список подарков входят — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.
Новогодний подарок
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Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год
При этом мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.
Опрос проводился во всех российских регионах, в 371 населенном пункте среди экономически активного населения России старше 18 лет, размер выборки – 1600 респондентов.
 
Новый год 2023ОбществоОпрос
 
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