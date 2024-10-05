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16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 05.10.2024
16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T22:14
2024-10-05T22:14
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, для атак украинские боевики применяли ударные беспилотники, реактивную артиллерию калибром 122 мм и 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Так, в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника ВФУ на маршрутный автобус, стоявший у остановки общественного транспорта на улице Комарова, ранения средней степени тяжести получили 8 человек. В их числе мужчины 1960, 1973 и 1988 г.р. и женщины 1996, 1973,1963, 1961 и 1949 г.р, уточнил Пушилин.Также при сбросе на город взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина 1985 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1964 г.р., женщина 1979 г.р.В Никитовском районе Горловки Повреждены жилое домостроение, в Центрально-Городском районе – шесть объектов гражданской инфраструктуры (управление образования администрации городского округа и горловское ТТУ), а в Никитовском районе – здание поликлиники и гараж ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго".Кроме того, ударные дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части в Горловке, в результате чего серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны. Пострадавших людей нет.Также, по словам Пушилина, в поселке Сигнальное Докучаевского муниципального округа при использовании противником реактивной артиллерии на территории фермерского хозяйства тяжело ранены супруги – женщина 1998 г.р. и мужчина 1995 г.р.Инфраструктура хозяйства повреждена. Кроме того, в Дебальцево при обстрелах пострадала инфраструктура железнодорожной станции и три автомобиля.Утром в субботу, 5 октября, мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаках ВСУ на город силами ударных БПЛА. Изначально сообщалось о девяти раненых. Накануне украинский дрон также атаковал спасателей. 2 октября также сообщалось о пострадавших мирных людях после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
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РИА Новости Крым
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4.7
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

16 мирных жителей пострадали за день в результате десятков атак ВСУ на Горловку – Пушилин

22:14 05.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, для атак украинские боевики применяли ударные беспилотники, реактивную артиллерию калибром 122 мм и 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

"Со стороны ВФУ совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 110 боеприпасов… 16 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Так, в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника ВФУ на маршрутный автобус, стоявший у остановки общественного транспорта на улице Комарова, ранения средней степени тяжести получили 8 человек. В их числе мужчины 1960, 1973 и 1988 г.р. и женщины 1996, 1973,1963, 1961 и 1949 г.р, уточнил Пушилин.
Также при сбросе на город взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина 1985 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1964 г.р., женщина 1979 г.р.
"В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили женщины 1980 и 1979 г.р.", – добавил глава региона.
В Никитовском районе Горловки Повреждены жилое домостроение, в Центрально-Городском районе – шесть объектов гражданской инфраструктуры (управление образования администрации городского округа и горловское ТТУ), а в Никитовском районе – здание поликлиники и гараж ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго".
Кроме того, ударные дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части в Горловке, в результате чего серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны. Пострадавших людей нет.
Также, по словам Пушилина, в поселке Сигнальное Докучаевского муниципального округа при использовании противником реактивной артиллерии на территории фермерского хозяйства тяжело ранены супруги – женщина 1998 г.р. и мужчина 1995 г.р.
Инфраструктура хозяйства повреждена. Кроме того, в Дебальцево при обстрелах пострадала инфраструктура железнодорожной станции и три автомобиля.
Утром в субботу, 5 октября, мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаках ВСУ на город силами ударных БПЛА. Изначально сообщалось о девяти раненых.
Накануне украинский дрон также атаковал спасателей. 2 октября также сообщалось о пострадавших мирных людях после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.
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