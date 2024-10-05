https://crimea.ria.ru/20241005/16-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-massirovannoy-atake-vsu-na-gorlovku-1140872156.html

16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 05.10.2024

16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T22:14

2024-10-05T22:14

2024-10-05T22:14

горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, для атак украинские боевики применяли ударные беспилотники, реактивную артиллерию калибром 122 мм и 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Так, в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника ВФУ на маршрутный автобус, стоявший у остановки общественного транспорта на улице Комарова, ранения средней степени тяжести получили 8 человек. В их числе мужчины 1960, 1973 и 1988 г.р. и женщины 1996, 1973,1963, 1961 и 1949 г.р, уточнил Пушилин.Также при сбросе на город взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина 1985 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1964 г.р., женщина 1979 г.р.В Никитовском районе Горловки Повреждены жилое домостроение, в Центрально-Городском районе – шесть объектов гражданской инфраструктуры (управление образования администрации городского округа и горловское ТТУ), а в Никитовском районе – здание поликлиники и гараж ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго".Кроме того, ударные дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части в Горловке, в результате чего серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны. Пострадавших людей нет.Также, по словам Пушилина, в поселке Сигнальное Докучаевского муниципального округа при использовании противником реактивной артиллерии на территории фермерского хозяйства тяжело ранены супруги – женщина 1998 г.р. и мужчина 1995 г.р.Инфраструктура хозяйства повреждена. Кроме того, в Дебальцево при обстрелах пострадала инфраструктура железнодорожной станции и три автомобиля.Утром в субботу, 5 октября, мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаках ВСУ на город силами ударных БПЛА. Изначально сообщалось о девяти раненых. Накануне украинский дрон также атаковал спасателей. 2 октября также сообщалось о пострадавших мирных людях после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

https://crimea.ria.ru/20241005/devyat-chelovek-raneny-pri-popadanii-drona-v-avtobus-v-gorlovke-1140858887.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости