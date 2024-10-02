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Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители

Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T21:31

2024-10-02T21:31

2024-10-02T21:40

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, пострадала женщина 1945 года рождения в результате применения противником ствольной артиллерии. Всем оказана необходимая медицинская помощь.Также в результате киевской агрессии повреждения получили девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, пострадло и здание администрации городского округа Горловка."Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори.Также в среду из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков без электричества остались более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости