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Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители
Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители
Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T21:31
2024-10-02T21:40
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, пострадала женщина 1945 года рождения в результате применения противником ствольной артиллерии. Всем оказана необходимая медицинская помощь.Также в результате киевской агрессии повреждения получили девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, пострадло и здание администрации городского округа Горловка."Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори.Также в среду из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков без электричества остались более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника

21:31 02.10.2024 (обновлено: 21:40 02.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на служебный автомобиль пострадали сотрудники ГУП ДНР "Вода Донбасса" – мужчины 1971 и 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Дениса Пушилина, пострадала женщина 1945 года рождения в результате применения противником ствольной артиллерии. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
Также в результате киевской агрессии повреждения получили девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, пострадло и здание администрации городского округа Горловка.
"Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори.
Также в среду из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков без электричества остались более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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