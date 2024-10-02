https://crimea.ria.ru/20241002/vsu-atakovali-selkhozpredpriyatie-na-belgorodchine--mnogo-ranenykh-1140806345.html

ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых

ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых - РИА Новости Крым, 02.10.2024

ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых

Один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T17:14

2024-10-02T17:14

2024-10-02T18:25

обстрелы белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что один из снарядов попал в сельхозпредприятие.По информации Гладкова, одиннадцать пострадавших везут в больницы Белгорода. Среди них двое мужчин –в тяжелом состоянии."У одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья", - добавил Гладков.Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.В течение дня ВСУ четыре раза обстреляли Белгородскую область. В результате погибли и ранены мирные жители. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненыйВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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