https://crimea.ria.ru/20241002/vsu-atakovali-selkhozpredpriyatie-na-belgorodchine--mnogo-ranenykh-1140806345.html
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых - РИА Новости Крым, 02.10.2024
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
Один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T17:14
2024-10-02T17:14
2024-10-02T18:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что один из снарядов попал в сельхозпредприятие.По информации Гладкова, одиннадцать пострадавших везут в больницы Белгорода. Среди них двое мужчин –в тяжелом состоянии."У одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья", - добавил Гладков.Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.В течение дня ВСУ четыре раза обстреляли Белгородскую область. В результате погибли и ранены мирные жители. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненыйВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
Один человек погиб и 13 ранены при атаке ВСУ на сельхозпредприятие в Белогорской области
17:14 02.10.2024 (обновлено: 18:25 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что один из снарядов попал в сельхозпредприятие.
"По предварительной информации, один человек погиб. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, одиннадцать пострадавших везут в больницы Белгорода. Среди них двое мужчин –в тяжелом состоянии.
"У одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья", - добавил Гладков.
Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице.
На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
В течение дня ВСУ четыре раза обстреляли Белгородскую область. В результате погибли и ранены мирные жители. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики
– один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей
и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения
в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
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