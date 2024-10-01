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Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T18:47
2024-10-01T18:47
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.Кроме того, в одном частном доме посечена кровля, поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы проводят подомовой обход, отметил губернатор.В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
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РИА Новости Крым
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Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области

ВСУ из артиллерии обстреляли храм и братскую могилу в Белгородской области - Гладков

18:47 01.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.
"В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году" и Дом культуры", - написал он в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Кроме того, в одном частном доме посечена кровля, поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы проводят подомовой обход, отметил губернатор.
В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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