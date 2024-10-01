Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
ВСУ из артиллерии обстреляли храм и братскую могилу в Белгородской области - Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.
"В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году" и Дом культуры", - написал он в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
Кроме того, в одном частном доме посечена кровля, поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы проводят подомовой обход, отметил губернатор.
В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.
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