https://crimea.ria.ru/20241001/khram-i-bratskaya-mogila-razrusheny-udarom-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1140784045.html

Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области

Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области

Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T18:47

2024-10-01T18:47

2024-10-01T18:47

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны попали под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.Кроме того, в одном частном доме посечена кровля, поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы проводят подомовой обход, отметил губернатор.В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости