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Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T23:01

2024-09-25T23:01

2024-09-25T23:01

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.22 сентября в Белгородском районе дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщал ранее губернатор. Раненого водителя с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног доставили в больницу.Ранее в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей. По данным Гладкова, пострадали глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, уточнил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших

белгородская область

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2024

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