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Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T23:01
2024-09-25T23:01
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.22 сентября в Белгородском районе дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщал ранее губернатор. Раненого водителя с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног доставили в больницу.Ранее в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей. По данным Гладкова, пострадали глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, уточнил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

23:01 25.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал он в своем Telegram-канале.
22 сентября в Белгородском районе дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщал ранее губернатор. Раненого водителя с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног доставили в больницу.
Ранее в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей. По данным Гладкова, пострадали глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, уточнил губернатор.
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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