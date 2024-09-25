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Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T23:01
2024-09-25T23:01
2024-09-25T23:01
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области мужчина скончался в больнице от полученных травм после атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.22 сентября в Белгородском районе дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщал ранее губернатор. Раненого водителя с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног доставили в больницу.Ранее в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей. По данным Гладкова, пострадали глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, уточнил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
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РИА Новости Крым
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Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области