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Главное за день: 26 сентября

Главное за день: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Главное за день: 26 сентября

В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России. Володин обвинил США и Байдена в подрыве "Северных потоков". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 90%... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России. Володин обвинил США и Байдена в подрыве "Северных потоков". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных стран. Запад продолжает вводить очередные ограничения против россиян, на этот раз Google ограничил российским пользователям создание аккаунтов. Госдума России приняла новый закон – теперь неиспользованные отгулы не сгорят, работодатель обязан их выплатить.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных странРоссия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам президента РФ Владимира Путина, в целом на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем практически сохранился на уровне 2021 года."Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. За последние 2,5 года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. Например, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%", – привел цифры российский лидер.В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине РоссииПресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления российского лидера о ее корректировке – это сигнал Западу.По его словам, Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной доктрины будет принято. При этом представитель Кремля отметил, что о планах по наращиванию ядерных арсеналов Москва не заявляла.Володин обвинил США во взрыве "Северных потоков"Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и лично президент США Джо Байден несут ответственность за взрывы на "Северных потоках". По его словам, президенту Америки было выгодно лишить Западную Европу российского газа и заставить покупать его у США.Володин подчеркнул, что больше всех пострадала Германия – ее экономика впала в рецессию. В стране снизился ВВП, производственная модель сломана, промышленное производство сократилось, а количество банкротств стало рекордным за последнее десятилетие.Google ввел ограничения для россиянПлатформа Google ввела ограничения для россиян на создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.Для авторизации в ранее зарегистрированных аккаунтах SMS-сообщения еще приходят. Однако в ведомстве не исключают, что и эта возможность может не сохраниться. В этой связи пользователям рекомендовано создать резервные копии своих данных или переходить на отечественные платформы.Неиспользованные отгулы при увольнении теперь будут оплачиватьсяНеиспользованные отгулы при увольнении не сгорят, работодатель обязан оплатить их сотруднику, такой закон приняла Госдума. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.Также в новом законе уточняется, что после дня работы в выходной или праздник дополнительный день отдыха можно взять в течение года или же присоединить отгул к отпуску за тот же период. По действующему законодательству, работнику, который вышел на смену в выходной, положена либо оплата за него не менее чем в двойном размере, либо другой день отдыха. Если он выбирает второй вариант, то работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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https://crimea.ria.ru/20240926/sledite-za-rukami-politolog-ob-istinnykh-tselyakh-zelenskogo-i-zapada-1140643091.html

https://crimea.ria.ru/20240926/zhgli-obekty-zhd-i-svyazi---agenty-sbu-zaderzhany-v-trekh-regionakh-rossii-1140639630.html

https://crimea.ria.ru/20240926/v-chase-ot-fronta-kak-spasayut-zapovednik-kamennaya-mogila-na-zaporozhe-1140628284.html

https://crimea.ria.ru/20240926/rekordnyy-rost-stavok-po-ipoteke-pokupat-li-kvartiru-seychas-1140623481.html

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главное за день, новости, россия, риа новости крым