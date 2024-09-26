https://crimea.ria.ru/20240926/za-vzryvom-na-severnykh-potokakh-stoit-vashington-i-lichno-bayden--volodin-1140632108.html

За взрывом на "Северных потоках" стоит Вашингтон и лично Байден – Володин

За взрывом на "Северных потоках" стоит Вашингтон и лично Байден – Володин - РИА Новости Крым, 26.09.2024

За взрывом на "Северных потоках" стоит Вашингтон и лично Байден – Володин

Вашингтон и лично президент США Джо Байден несут ответственность за взрывы на "Северных потоках". Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T08:36

2024-09-26T08:36

2024-09-26T08:37

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

в мире

вячеслав володин

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

олаф шольц

герман титов

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон и лично президент США Джо Байден несут ответственность за взрывы на "Северных потоках". Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что со дня теракта на газопроводах прошло два года, а расследования Германии, Дании и Швеции не привели к конкретным результатам.По его словам, больше всех пострадала Германия – ее экономика впала в рецессию. В стране снизился ВВП, производственная модель сломана, промышленное производство сократилось, а количество банкротств стало рекордным за последнее десятилетие."Газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее. Получается, что за теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и (немецкий канцлер Олаф) Шольц залезли в карманы", - констатирует председатель Госдумы РФ.Вячеслав Володин отметил, что Россию не допустили к ознакомлению с ходом расследования, максимально затягивая процесс для сокрытия улик.Председатель Госдумы РФ обратил внимание, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует, заключил Володин.Взрывы сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых.В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и ЗалужногоНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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