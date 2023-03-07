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Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно
Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно
Судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам. К такому выводу пришли немецкие следователи, сообщает немецкое издание... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T21:56
2023-03-07T22:06
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
германия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам. К такому выводу пришли немецкие следователи, сообщает немецкое издание Die Zeit.Издание отмечает, что немецким следственным органам, судя по всему, удалось добиться прорыва в раскрытии атак на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".Уточняется, речь идет о яхте, которая была арендована у компании, базирующейся в Польше.По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек. Экипаж состоял из капитана, двоих водолазов, двоих водолазных помощников и медика, всего было пятеро мужчин и одна женщина. Национальность их пока неизвестна, они использовали поддельные паспорта.Утверждается, что эта команда и доставила взрывчатку на место преступления и заложила ее там."Доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли", – уточняет он.Ранее 7 марта американское издание The New York Times со ссылкой на новые разведданные, которыми со СМИ поделились чиновники, сообщило, что атаку на газопровод совершила проукраинская группировка, причастность которой к украинскому правительству не исключена. Авторы статьи отмечали, что собеседники издания отказались назвать источник разведданных.Позже в этот день в Федеральном правительстве Германии сообщили РИА Новости, что "приняли к сведению недавнее сообщение New York Times".Что говорят в КиевеО причастности к теракту Киева уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать причины диверсий на "Северных потоках", предложив дождаться окончания расследования.О теракте и расследованияхВ конце сентября два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
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северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", германия, украина, новости
Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно

Die Zeit: немецкие следователи установили связь между Киевом и подрывом "Северных потоков"

21:56 07.03.2023 (обновлено: 22:06 07.03.2023)
 
© Береговая охрана Швеции / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток
© Береговая охрана Швеции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам. К такому выводу пришли немецкие следователи, сообщает немецкое издание Die Zeit.
Издание отмечает, что немецким следственным органам, судя по всему, удалось добиться прорыва в раскрытии атак на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Следователи идентифицировали судно, с которого велись атаки Nord Stream. Судя по всему, его арендовала компания, принадлежащая украинцам", – говорится в публикации.
Уточняется, речь идет о яхте, которая была арендована у компании, базирующейся в Польше.
По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек. Экипаж состоял из капитана, двоих водолазов, двоих водолазных помощников и медика, всего было пятеро мужчин и одна женщина. Национальность их пока неизвестна, они использовали поддельные паспорта.
Утверждается, что эта команда и доставила взрывчатку на место преступления и заложила ее там.
"Затем яхта была возвращена владельцу в неочищенном состоянии. По данным следствия, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки", – пишет автор статьи Хольгер Старк.
"Доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли", – уточняет он.
Ранее 7 марта американское издание The New York Times со ссылкой на новые разведданные, которыми со СМИ поделились чиновники, сообщило, что атаку на газопровод совершила проукраинская группировка, причастность которой к украинскому правительству не исключена. Авторы статьи отмечали, что собеседники издания отказались назвать источник разведданных.
Позже в этот день в Федеральном правительстве Германии сообщили РИА Новости, что "приняли к сведению недавнее сообщение New York Times".

Что говорят в Киеве

О причастности к теракту Киева уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не владеет информацией о "проукраинских группах подрыва", – написал он в Twitter.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать причины диверсий на "Северных потоках", предложив дождаться окончания расследования.

О теракте и расследованиях

В конце сентября два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.
В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.

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Северный поток - 2Северный потокТеракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"ГерманияУкраинаНовости
 
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