СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам. К такому выводу пришли немецкие следователи, сообщает немецкое издание Die Zeit.Издание отмечает, что немецким следственным органам, судя по всему, удалось добиться прорыва в раскрытии атак на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".Уточняется, речь идет о яхте, которая была арендована у компании, базирующейся в Польше.По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек. Экипаж состоял из капитана, двоих водолазов, двоих водолазных помощников и медика, всего было пятеро мужчин и одна женщина. Национальность их пока неизвестна, они использовали поддельные паспорта.Утверждается, что эта команда и доставила взрывчатку на место преступления и заложила ее там."Доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли", – уточняет он.Ранее 7 марта американское издание The New York Times со ссылкой на новые разведданные, которыми со СМИ поделились чиновники, сообщило, что атаку на газопровод совершила проукраинская группировка, причастность которой к украинскому правительству не исключена. Авторы статьи отмечали, что собеседники издания отказались назвать источник разведданных.Позже в этот день в Федеральном правительстве Германии сообщили РИА Новости, что "приняли к сведению недавнее сообщение New York Times".Что говорят в КиевеО причастности к теракту Киева уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать причины диверсий на "Северных потоках", предложив дождаться окончания расследования.О теракте и расследованияхВ конце сентября два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

