https://crimea.ria.ru/20230307/amerikanskie-smi-za-podryvom-severnykh-potokov-mozhet-stoyat-kiev-1127407819.html

Американские СМИ: за подрывом "Северных потоков" может стоять Киев

Американские СМИ: за подрывом "Северных потоков" может стоять Киев - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Американские СМИ: за подрывом "Северных потоков" может стоять Киев

Новые разведданные дают основание предполагать, что теракты на "Северных потоках" совершила проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T20:20

2023-03-07T20:20

2023-03-07T20:20

северный поток - 2

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Новые разведданные дают основание предполагать, что теракты на "Северных потоках" совершила проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на собственные источники из круга чиновников США."Новые разведданные"Со ссылкой на "чиновников, изучивших разведданные", издание сообщает, что "ни американские, ни британские граждане не были вовлечены в это дело". Причастности властей России к атакам на "Северные потоки" в США тоже не обнаружили.И делает предположение, что взрывчатку на "Северных потоках", скорее всего заложили опытные водолазы, "не состоявшие на службе в армии или спецслужбах".Со ссылкой на американских чиновников NYT сообщает, что исполнители теракта были противниками президента России Владимира Путина и что об этом упоминается в новом обзоре разведданных. При этом о составе группы и ее руководителях ничего не говорится. Также "нет твердых выводов" относительно причастности к произошедшему Киева, но она не исключается."Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников. Они заявили, что нет твердых выводов по этому поводу, оставляя открытой возможность того, что операция могла быть проведена неофициально марионеточными силами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности", - сообщили авторы статьи.Американские официальные лица, по их словам, отказались назвать источники новых данных разведки и их характер.Мнение расследователя ХершаАвтор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш удивился отсутствию ссылки на источники разведданных на фоне упоминания о чиновниках США как собеседниках издания. "Вот это да, источники не называются", – заметил он в беседе с РИА Новости.Саму публикацию New York Times о новых разведданных, касающихся подрыва газопроводов и причастности к этому проукраинской группировки, которая, не исключено, связана с Киевом, Херш комментировать не стал, а только рассмеялся.В начале февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, которым подтвердил заявления российской стороны о том, что к подрыву "Северных потоков" имеют отношение США. В его материале речь шла также о причастности к теракту союзника Штатов по НАТО – Норвегии.Херш аргументированно сообщал, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца, 26 сентября, активировали норвежцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

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северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", украина, сша, в мире, новости