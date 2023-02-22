https://crimea.ria.ru/20230222/rossiya-prosit-genseka-oon-vozglavit-rassledovanie-po-severnym-potokam-1127146458.html

Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"

Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"

Россия пока еще доверяет ООН и просит Генсекретаря провести независимое международное расследование подрыва "Северных потоков" с проверкой новых фактов,... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T12:28

2023-02-22T12:28

2023-02-22T12:28

василий небензя

оон

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Россия пока еще доверяет ООН и просит Генсекретаря провести независимое международное расследование подрыва "Северных потоков" с проверкой новых фактов, доказывающих причастность к теракту США. Бездействие в ответ дискредитируют организацию и даст начало эпохе хаоса в мире, что недопустимо, поэтому РФ верит, что ООН не разочарует. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его слова приводит МИД РФ.Новые факты и "заметание следов"Небензя подчеркнул, что у России в сложившихся обстоятельствах нет иной возможности добиться правды."Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы "замести следы" и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", – заявил Небензя.Он отметил, что новые свидетельства и факты, вскрытые, в частности, американским журналистом-расследователем, лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем, подтверждают прежние заявления российской стороны о том, что к подрыву "Северных потоков" причастны США. Более того, они сделали это при соучастии союзника по НАТО – Норвегии.Новые угрозы и роль ООНЕсли "американским коллегам нечего бояться, и если они не сомневаются в ошибочности выводов своего соотечественника, то США ничем не рискуют", отметил он. Если же будет доказано обратное, то все должны узнать правду, а виновные должны быть наказаны. Поскольку речь идет о применении силы способом, не совместимым с целями ООН, что грозит миру началом "эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества", сказал Небензя."Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующее наказание. А страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб... У нас с вами есть шанс этого хаоса избежать", – сказал постпред РФ."Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности >>Небензя добавил, что как раз в эти дни эксперты обсуждают предложенный Россией текст резолюции по данному вопросу, и пока "складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы", что усиливает подозрения.Постпред подчеркнул, что заинтересованность или незаинтересованность в поиске виновных "как раз и будут определяющими для дальнейших шагов России в контексте произошедшей диверсии".Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".Другие заявления о расследовании на заседании СБ ООНПредставитель британского постпредства Томас Фиппс заявил, что Великобритания осуждает диверсию.Он отметил, что Лондон приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства-члены ООН о том, что расследование продолжается", добавив, что Великобритания ожидает результатов расследования компетентных органов.По мнению американского экономиста Джеффри Сакса, расследование ООН инцидента на "Северных потоках" необходимо, так как "правда до сих пор не известна миру, но ее можно узнать".26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили спланированной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить нельзя. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Президент России Владимир Путин 31 октября сообщил, что "Газпром" допустили к месту взрывов для обследования, итоги которого ему доложили. Он также назвал взрывы на российском газопроводе очевидным терактом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную цель Запада Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления В России назвали условия для завершения СВО

https://crimea.ria.ru/20230212/v-ssha-priznayut-prichastnost-k-vzryvam-na-severnykh-potokakh--lavrov-1126933086.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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